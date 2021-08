Le passage de courte durée de Mike Richards en tant qu’hôte de Jeopardy! a été entaché par une rencontre maladroite avec l’ancien champion Ken Jennings. Avec le recul, certains commentateurs se demandent si le traitement en coulisses de Richards envers Jennings a contribué à sa démission hâtive du jeu télévisé. La recherche d’un Jeopardy permanent ! l’hôte est de retour.

Richards a été choisi comme nouvel hôte permanent de Jeopardy! ce mois-ci, mais il n’a eu la chance d’enregistrer qu’une journée avant la fin du rêve. Selon un nouveau rapport du New York Times, Richards a eu une journée complète d’enregistrement pour la saison prochaine jeudi, en commençant par une cérémonie au cours de laquelle le studio a été renommé en l’honneur du regretté hôte Alex Trebek. Jennings et l’ancien champion Buzzy Cohen ont tous deux été invités à assister à cette cérémonie et devraient rester dans les parages pour le reste de l’enregistrement. Cependant, ils auraient été escortés loin de la scène sonore et dans une salle verte, où ils ont été autorisés à regarder l’enregistrement à partir d’un flux fermé.

(Photo: Daytime Emmy Awards 2021 via ., .)

Des sources proches de la production ont déclaré aux journalistes que Richards avait demandé que Jennings et Cohen soient sortis, affirmant qu’il était trop nerveux pour les avoir en studio le premier jour en tant qu’hôte permanent. Jennings et Cohen faisaient tous deux partie des hôtes invités de cette année et étaient donc à l’étude pour le poste d’hébergement permanent.

L’un des initiés a comparé ce tour de passe-passe à “inviter Joe DiMaggio à revenir au Yankee Stadium, puis à ne pas le laisser entrer dans l’abri”. Cela était apparemment considéré comme un faux pas social et professionnel par à peu près tout le monde. Certains commentateurs spéculent que cela a pris en compte la démission de Richards moins de 24 heures plus tard.

Dans une note de service adressée au personnel de l’émission, Richards a déclaré officiellement qu'”aller de l’avant en tant qu’hôte serait trop une distraction pour nos fans et pas la bonne décision pour l’émission”. Il resterait apparemment producteur exécutif, mais la réaction des fans à son égard en tant qu’hôte a été trop féroce pour qu’il l’ignore. Sony Pictures Television n’a pas annoncé qui remplacera Richards en tant qu’hôte permanent de la série régulière maintenant.

Quant à Jennings, il a déclaré au Times que “l’attrait de Jeopardy! est sa fiabilité et son intemporalité”. Il a poursuivi: “C’est l’une des dernières choses pures à une époque troublée. Et je déteste que quelque chose de pur comme ça doive être souillé par un drame dans les coulisses.”

Jennings continuera à servir de producteur consultant sur Jeopardy !, et l’actrice Mayim Bialik animera la série dérivée et les épisodes d’événements spéciaux. On ne sait pas qui animera l’émission syndiquée maintenant que Richards a démissionné.