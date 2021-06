Est-ce que Chiliz vaut la peine d’être acheté ? Investissez dans l’avenir des fandoms

Chiliz CHZ / USD essaie d’être la plate-forme et la monnaie numérique ultimes en matière de sport et de divertissement. L’idée est que vous pouvez acheter et échanger des jetons de fans de marque et avoir la possibilité de participer, d’influencer et de voter dans les sondages et les sondages. Il a été fondé en 2018 avec une vision pour combler le fossé entre les fans actifs et passifs.

Les fans utiliseront essentiellement les pièces CHZ pour acheter des jetons de fans de marque, ce qui leur donne un pouvoir d’influence pour prendre des décisions en leur permettant de voter dans les sondages. Tout cela se fait via l’application Partners.

En fait, le jeton CHZ alimente exclusivement l’application Socios, qui est la plate-forme orientée vers le consommateur où les fans peuvent utiliser des jetons de fans. Ils sont obligatoires si vous souhaitez participer aux Fan Token Offerings (FTO), à la vente initiale de fan tokens et aux Locker Room Partners, où la demande populaire peut présenter des clubs ou des sports partenaires potentiels.

De plus, ces jetons de fans peuvent être échangés sur la bourse interne Chiliz contre le jeton Chiliz (CHZ).

Monter les escaliers

Le 14 mai, Roush Fenway Racing a annoncé qu’il était le premier à offrir des jetons aux fans de crypto-monnaie en NASCAR. Le Fan Token ROUSH est destiné à être émis sur la blockchain Chiliz, qui donne aux propriétaires l’accès aux droits de vote dans les sondages, les récompenses VIP, les promotions exclusives, les fonctionnalités AR, les forums, les jeux et bien plus encore dans l’application Partners.

Puis, le 22 mai, Chiliz a pris la piste avec des jetons de fans de Formule 1, où Aston Martin Cognizant et Alfa Romeo Racing ont été les derniers à lancer leurs jetons sur la plate-forme. Ces jetons de fans ont été émis pour distribuer des marchandises, créer des campagnes de marketing AR et permettre aux fans de voter sur des choses comme les uniformes d’équipe.

Cela donne aux fans le contrôle pour adapter leurs expériences futures avec une équipe spécifique, où au lieu de simplement se porter garant d’eux, ils peuvent affecter les perspectives globales de l’équipe. Cela conduira à un désir accru pour les jetons CHZ car ils sont nécessaires pour que ce changement se produise.

Faut-il acheter Chiliz maintenant ?

CHZ a culminé le 16 avril, où il était évalué à 0,773 $. Le 14 mai, lorsqu’il a été annoncé que CHZ rejoindrait NASCAR, la valeur était de 0,436 $.

Puis, le 16 mai, Chiliz a annoncé son partenariat stratégique avec Binance Chain pour amener des marques mondiales et des noms familiers dans l’espace de la crypto-monnaie. Cela a conduit le prix à se maintenir à 0,437 $.

Socios compte plus de 500 000 téléchargements sur Android et est également disponible sur iOS. Le grand nombre d’utilisateurs montre à quel point les gens s’intéressent à ce concept d’avoir des jetons de fans. En tant que tel, CHZ pourrait être un bon achat aux niveaux actuels d’environ 0,237 $, car nous l’avons récemment vu se négocier au-dessus du niveau de 0,75 $.

Alors que les événements sportifs continuent de revenir à la normale (c’est-à-dire les fans qui ont assisté à la course NASCAR à Sonoma Raceway début juin), les fans auront probablement une demande refoulée de moyens nouveaux et excitants de faire partie de leurs communautés.

Cependant, s’il tombe en dessous de 0,200 $, cela pourrait être un signe que les taureaux ont perdu espoir et que les vendeurs contrôlent le marché. À ce stade, la dynamique baissière pourrait s’accélérer.

