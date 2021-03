Est-ce que COVID Mania s’estompe? ⋆ 10z viral

de 21st Century Wire:

Les 12 derniers mois ont vu le niveau de l’hystérie des coronavirus atteindre un paroxysme qui a pu se maintenir grâce à un barrage constant de propagande de la part des politiciens, des sociétés pharmaceutiques et, surtout, des grands médias. Mais personne n’a fait plus au service du récit de la «pandémie mondiale» que la nouvelle légion en expansion de soi-disant responsables et experts de la «santé publique» apparaissant dans les médias. Jamais auparavant les technocrates médicaux et les agents corporatifs intégrés au gouvernement n’avaient joué un rôle aussi global dans les affaires du gouvernement.



LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Pendant ce temps, les plates-formes de la Silicon Valley comme YouTube et Facebook ont ​​assumé une autorité de type soviétique sur toute information ou débat public concernant le COVID ou la publication de vaccins expérimentaux en entreprise. En conséquence, YouTube n’autorise aucun contenu sur sa plate-forme qui contredit les allégations et les conseils en constante évolution sur les politiques de distanciation sociale ou de verrouillage publiés par l’Organisation mondiale de la santé ou par toute « autorité sanitaire locale » (dans le monde). Par conséquent, tout discours que les censeurs de la Silicon Valley interprètent comme une opinion dissidente, ou même des faits réels, sera qualifié de «désinformation médicale» et rincé dans un trou de mémoire. En d’autres termes, tous les discours sur leur plate-forme concernant le COVID-19 doivent correspondre à la ligne du jour du gouvernement ou du parti d’entreprise.

VOIR ÉGALEMENT: Le sénateur Rand Paul expose le récit de la « pandémie sans fin » du Fauci

Mais même avec ce niveau sans précédent de censure mondiale par les élites des entreprises, de larges pans du public ne sont plus fascinés par Project Fear et l’idée d’une pandémie mondiale sans fin vendue par des gens comme Dr Anthony Fauci, Chris Whitty et d’autres. Alors que le récit hystérique se dissout progressivement, les politiciens, les médias grand public et les censeurs de la Silicon Valley sont de plus en plus désespérés de trouver des moyens de contraindre le public à se conformer à un flux sans fin de nouvelles règles, réglementations et lois spéciales censées « nous protéger ».

Combien de temps peuvent conserver leurs nouveaux pouvoirs autoritaires?

Jordan Schachtel écrit pour Sous-pile…

Les «experts en santé publique» s’efforcent de rester sous les projecteurs, et même leurs tactiques de peur les plus fiables ne parviennent pas à maintenir les masses dociles, paranoïaques et effrayées. Pour le cartel de la «santé publique», 2020 a été la meilleure année de leur vie, et il semble qu’après un an de «deux semaines pour ralentir la propagation», ils ne peuvent tout simplement pas trouver l’élan nécessaire pour reproduire ce pouvoir élevé.

Si vous ne connaissez pas le début de l’histoire de Chicken Little, voici un bref résumé:

Sous l’impression que le ciel tombe, Chicken Little sonne l’alarme à sa communauté. En disant à chacun de courir pour sauver sa vie, il déclenche une série d’événements chaotiques qui, autrement, ne se seraient jamais produits. L’incident auto-généré par Chicken Little de chaos de masse et de confusion entraîne d’énormes dégâts dans sa communauté, qui se retourne plus tard contre lui après avoir réalisé que ses avertissements paniqués étaient tous totalement inutiles.

Comme le COVID-19 a été révélé comme un problème entièrement politique, au moins la moitié du pays atteint enfin ce point final de Chicken Little. Une population autrefois paniquée, qui au cours de la dernière année a été capturée sous le charme de l’hystérie COVID, se rend lentement compte que les gouverneurs ivres de pouvoir, les bureaucrates comme Anthony Fauci et le cartel de la «santé publique», et d’autres vendeurs d’huile de serpent l’ont fait tant de dommages résiduels au nom d’un virus, sans jamais contribuer de manière positive à quoi que ce soit lié au COVID-19.

Continuez cette histoire chez Substack

En savoir plus sur 21stCenturyWire.com