American Horror Story pourrait préparer un autre événement croisé. Après avoir offert aux fans un croisement entre Murder House de la saison 1 et Coven de la saison 3 dans Apocalypse, le mercredi 25 août, Double Feature, le 10e volet de la populaire anthologie d’horreur FX, pourrait potentiellement mettre en place un croisement avec Asylum de la saison 2 avec un scénario centré sur les extraterrestres. Alors que le buzz d’un possible croisement persiste depuis des semaines maintenant, il a pris de l’ampleur mercredi lorsque AHS: Double Feature a publié une nouvelle bande-annonce taquinant les deux mini-saisons, Partie 1 : Marée rouge et Partie 2 : Vallée de la mort.

D’une durée d’un peu plus d’une minute, la bande-annonce a donné aux fans leur meilleur aperçu de la saison. Alors que les six premiers épisodes se concentreront sur un écrivain en difficulté, sa femme enceinte et leur fille après avoir déménagé dans une ville balnéaire isolée pour l’hiver, les quatre derniers épisodes présenteront une histoire sur les extraterrestres. D’après la bande-annonce, il semble que Death Valley se déroulera dans deux chronologies différentes, différenciées par le tournage en noir et blanc. Le teaser a même donné des aperçus d’extraterrestres, avec un personnage déclarant à un moment donné: “Monsieur le Président, c’est vous qui nous écouterez.”

Les fans d’AHS se souviendront que Double Feature ne sera pas la première fois qu’un scénario extraterrestre sera introduit dans la série. De retour dans la saison 2, un scénario extraterrestre était une intrigue secondaire de l’histoire globale des patients de l’institution psychiatrique fictive Briarcliff Manor. L’un des patients de Briarcliff était Kit Walker, qui a été incarcéré à la suite d’une rencontre avec des extraterrestres plusieurs années auparavant. Sa femme, Alma, a été enlevée, pour revenir des années plus tard avec un nouveau-né, pour qui elle pensait que les extraterrestres finiraient par revenir.

Étant donné que les extraterrestres figureront dans Double Feature et qu’au moins une partie de Death Valley aura lieu à l’époque de l’enlèvement d’Asylum et d’Alma, il est possible que le scénario soit présenté dans la saison 10, bien que rien n’ait encore été confirmé. Après un an d’absence de la série, Evan Peters est de retour dans AHS, et bien qu’il assume le rôle d’un nouveau personnage, il est plausible qu’il puisse également revenir dans la peau de Kit. Une autre théorie est que Death Valley pourrait présenter les extraterrestres revenant pour Julia et Thomas, le fils que Kit a partagé avec Grace. Il est également possible que la saison 10 puisse simplement répondre aux questions sans réponse laissées par le scénario extraterrestre de la saison 2, reliant les deux saisons au sein de l’univers global d’AHS.

Le casting confirmé de Death Valley comprend Neal McDonough, Kaia Gerber, Nico Greetham, Rachel Hilson, Lily Rabe, Rebecca Dayan, Angelica Ross, Leslie Grossman, Cody Fern et Sarah Paulson, qui a joué le rôle de la journaliste Lana Winters dans la saison 2. Nouveaux épisodes d’AHS : Double long métrage diffusé les mercredis à 22 h HE sur FX.