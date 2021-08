Est-ce que Douze Minutes est sur Game Pass ? Date de sortie et prix

La date de sortie de Twelve Minutes avec James McAvoy et Daisy Ridley est proche et il y a de bonnes nouvelles pour les abonnés Xbox Game Pass.

Sa bande-annonce de lancement a été publiée et il complète parfaitement le thriller interactif en boucle temporelle. Willem Dafoe est une autre mégastar hollywoodienne apparaissant dans le titre, et cela marquera une autre apparition de sa part dans les jeux vidéo depuis Beyond Two Souls.

La magnifique distribution de noms reconnaissables d’Hollywood est assez intrigante, mais il y a aussi un jeu intéressant sous le pouvoir des stars.

Douze minutes – Bande-annonce officielle de la date – Vitrine des jeux Xbox et Bethesda 2021

C’est Douze Minutes sur Xbox Game Pass ?

Twelve Minutes sera sur Xbox Game Pass dès le premier jour de sa sortie.

Cette annonce a été faite lors du showcase Xbox et Bethesda E3. Il sera disponible sur console comme sur PC.

Si vous n’êtes pas abonné au service, vous pouvez vous inscrire sur console ou ordinateur pour seulement 7,99 £ par mois. Soit cela, soit vous pouvez obtenir un abonnement Ultimate pour 10,99 £ par mois.

Date de sortie

La date de sortie de Twelve Minutes sur Xbox et PC est le 19 août.

Quant à la raison d’être du jeu, il vous verra coincé dans une boucle temporelle où vous devrez empêcher un incident très traumatisant et fatal de se produire. Cet incident implique que le dîner de votre femme et vous avez été brutalement interrompu.

La boucle temporelle vous ramènera toujours avant de répondre à la porte, et vous devez en quelque sorte empêcher l’histoire de se répéter.

La semaine prochaine sur Xbox : Douze minutes, Recompiler, Mayhem Brawler, Madden NFL 22, et plus encore ! Détails ici : https://t.co/A2G55zdZAo – Xbox Wire (@XboxWire) 13 août 2021

Prix

Il coûte 20,99 £ sur Xbox et 19,49 £ sur Steam. Il ne semble pas y avoir de bonus de précommande, vous n’avez donc pas besoin d’acheter le jeu avant que les critiques ne commencent à apparaître en ligne.

Nous vous recommandons d’emprunter la voie Xbox Game Pass car un mois seulement est moins cher et sa bibliothèque de jeux est stellaire.

Dans d’autres nouvelles, Warzone: Meilleur chargement EM2 – pièces jointes, avantages et comment déverrouiller