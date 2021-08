Est-ce que j’achète CRO après avoir collaboré avec DRESSX et offert NFT ? Invezz

Crypto.com Coin CRO / USD est un jeton de crypto-monnaie natif utilisé dans la chaîne Crypto.com, une blockchain décentralisée et open source développée par la société de services financiers, commerciaux et de paiement Crypto.com.

La collaboration DRESSX comme catalyseur de croissance

Cela étant dit, Crypto.com NFT est le dernier ajout, où ils collaborent avec une entreprise de mode numérique connue sous le nom de DRESSX dans le but d’offrir les premiers NFT dans l’industrie de la mode. Ce partenariat établira le magasin DRESSX sur Crypto.com/NFT ainsi que plusieurs collections NFT.

De plus, le 24 août, Crypto.com a également étendu ses virements bancaires mondiaux en USD à plus de 60 pays, où les utilisateurs ont la possibilité de transférer des USD depuis leur compte bancaire et de recevoir à leur tour des USDC. Cette expansion comprend le Mexique, les Émirats arabes unis, la Thaïlande, l’Argentine, les Philippines et l’Inde.

En plus de tout cela, les utilisateurs de l’échange Crypto.com peuvent transférer des dollars américains depuis leur compte bancaire via SWIFT.

Devriez-vous investir dans Crypto.com Coin (CRO) ?

Le 25 août, Crypto.com Coin (CRO) valait 0,150 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur sa valeur historique élevée afin que nous puissions évaluer son prix et sa croissance actuels, nous passerons en revue sa performance en juillet et son point de valeur historique élevée comme point de comparaison.

Sa valeur la plus élevée de tous les temps a été atteinte le 22 février, avec une valeur de 0,277 dollar. Cela a augmenté sa valeur de 84 %.

Quant à la performance de juillet, elle a eu son point de valeur le plus élevé le 12 juillet avec une valeur de 0,129 $, tandis qu’elle avait son point le plus bas le 20 juillet avec une valeur de 0,099 $. Ici, nous avons vu une baisse de 23% en valeur.

Cependant, lorsque nous comparons la valeur du 20 juillet avec la valeur du 25 août, nous pouvons voir une augmentation de 51%. Selon les données d’IntoTheBlock, le jeton CRO a enregistré 23,04 millions de dollars de transactions supérieures à 100 000 dollars au cours des sept derniers jours.

En outre, au cours des sept derniers jours, CRO a enregistré 11,72 millions de dollars d’entrées de change totales, ainsi que 8,69 millions de dollars de sorties de change totales. Le réseau lui-même a connu une activité moyenne de 30 jours à partir de 110 250 adresses.

Avec tout cela à l’esprit, nous pouvons nous attendre à ce que la valeur du CRO augmente à 0,200 $ d’ici la fin septembre, ce qui en fait un investissement rentable.

