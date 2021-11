Est-ce que j’achète SOL après sa dernière valeur la plus élevée de son histoire ?

Solana SOL / USD est un réseau blockchain de troisième génération qui facilite la sortie rapide des transactions et possède son propre écosystème d’applications décentralisées (dApps).

Il a connu une croissance massive tout au long de l’année et a réussi à atteindre un nouveau record historique.

Développements, alliances et nouveaux projets Solana comme catalyseurs de croissance

Le 29 octobre, nous avons assisté à l’intégration de Crypto.com dans la blockchain Solana, permettant des transferts plus rapides, moins chers et plus sécurisés pour l’USDC.

Le 7 novembre, nous avons vu l’introduction d’Orcanauts, un joli projet NFT lancé sur la blockchain Solana. Cela a introduit 10 000 Orcanautes uniques, où chacun d’eux est unique à sa manière.

Le 8 novembre, Render Network a annoncé un partenariat avec Solana et Metaplex. L’avenir du Metaverse sera sur le Render Network, selon le tweet.

En outre, Kin a également lancé de nouvelles applications, jeux et marchés dans l’espace Solana NFT.

Kreechures est le premier RPG NFT à collectionner génératif à être frappé à Solana. Ensuite, il y a Shiny, qui est une nouvelle application qui permet aux utilisateurs d’échanger, d’acheter et de vendre les NFT de Solana à l’aide de Kin.

Tout cela permet à l’écosystème Kin d’applications, de développeurs et de marques de récompenser les publics qui interagissent avec les NFT.

Chacun de ces développements, partenariats et nouveaux projets ont contribué à la croissance du jeton SOL.

Faut-il acheter Solana ?

Le 8 novembre, Solana (SOL) valait 244,44 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur du jeton, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à sa valeur en octobre.

En termes de valeur la plus élevée de tous les temps, Solana (SOL) a atteint son nouveau point ATH de 259,96 $ le 6 novembre. Ici, nous pouvons voir que le jeton n’avait que 15,52 $ de plus en valeur ou 6% de plus que sa valeur la plus élevée de tous les temps.

Lorsque nous examinons les performances d’octobre, nous pouvons voir que le 12 octobre, SOL avait son point de valeur le plus bas de 138,74 $.

Son point de valeur le plus élevé était le 25 octobre, lorsque le jeton a atteint une valeur de 218,47 $.

Ici, nous pouvons voir que le jeton a augmenté en valeur de 79,73 $ ou 57%.

Du 25 octobre à son ATH, il a encore bondi de 41,49 $ ou 19%.

Sur cette base, nous pouvons nous attendre à ce que le jeton SOL atteigne une nouvelle valeur ATH de 265 $ d’ici la fin novembre, faisant du jeton un achat solide.

