Lorsque vous écoutez une chanson comme « Vin de fraise», il est tentant de déposer une plainte familière : « Vous n’entendez plus rien de tel à la radio country. » Des lignes comme « La lune chaude de juillet a tout vu », écrites par le Temple de la renommée des auteurs-compositeurs de Nashville, Matraca Berg et Gary Harrison, ressemblent à des vestiges d’une époque révolue, preuve du genre de poésie musicale que nous pensons toujours être exclusive au passé. Mais le single, les débuts de Deana Carter, était une anomalie même lors de sa sortie en 1996. Une valse lente, mélancolique et chargée de métaphores, la chanson était loin d’être un succès infaillible à l’époque – et aurait été difficile à vendre dans presque toutes les phases. de l’histoire du pays.

« Quand j’ai dit à Matraca que ce serait le premier single, elle m’a dit : ‘Oh non, c’est la pire des idées – c’est une valse de cinq minutes !' » dit Carter. « Cela sonnait très différent, pour l’époque. »

Mais « Strawberry Wine » a résonné avec Carter et ce qui allait bientôt être des millions de ses fans, et s’est avéré remarquablement adapté à la radio malgré son esthétique peu orthodoxe. S’il y avait une légère controverse sur les implications vulgaires de la chanson, elle n’était pas pertinente par rapport à toutes les personnes qui ont entendu sa vérité. « Elle était

juste chanter l’histoire de ma vie », se souvient Carter d’avoir entendu Berg interpréter la chanson. « Je me souviens avoir été abasourdi par le fait que c’était si parfait. »

« Strawberry Wine » est devenu sa signature et l’un des plus grands succès country de la décennie – le carburant qui a poussé Did I Shave My Legs For This?, son premier album, à cinq fois disque de platine. La chanson et l’album ont atteint un point culminant dans les années 90 : l’écriture de chansons honnête et méritée de Carter et sa sensibilité country classique (que beaucoup attribuaient à son père, le célèbre guitariste de session Fred Carter, Jr.) étaient teintés d’un soupçon de cran et de nouveauté. de pairs de moins de pays comme Sheryl Corbeau.

L’album est le fruit d’années de travail. Carter a été renvoyé à la planche à dessin d’innombrables fois par le légendaire producteur Jimmy Bowen alors qu’il récupérait les 11 chansons de l’album – six co-écrites par Carter, cinq par d’autres. Carter était responsable de la chanson titre intemporelle, une description percutante et trop réelle d’un partenariat déséquilibré qui se trouve être l’une des meilleures vitrines vocales de l’album. Nulle part ailleurs dans la musique la pénibilité (et l’altruisme) du rasage des jambes n’a été si efficacement documentée.

​​”Je voulais vraiment que ce soit le titre [of the album], parce que je savais que je n’aurais qu’une seule photo », dit Carter. « J’avais l’impression que le disque était si lourd à certains endroits, alors je voulais [the listener] être attiré d’une manière légère et curieuse.

Quand ai-je rasé mes jambes pour ça ? a été publié, une grande partie de l’attention des médias a été absorbée par le fait que Carter, à 31 ans, était empêchée de dominer sans entrave le pays par l’émergence d’un jeune prodige nommé LeAnn Rimes. Rétrospectivement, cependant, le succès de l’album est en partie un hommage à la plus grande tolérance de la radio country à l’égard non seulement de la diversité des sons, mais aussi des genres. Lorsque Carter a atteint la première place du palmarès Hot Country Songs de Billboard en novembre 1996 avec « Strawberry Wine », Patty Loveless, Reba McEntire, et Terri Clark étaient dans le top dix avec elle.

« À l’époque, c’était merveilleux parce que la radio diffusait tout le monde », dit Carter. «Ils ont joué en duo et en groupe et une tonne de filles différentes, mais la clé était que tous les disques sonnaient tous si différents. Vous saviez qui vous écoutiez.

Qu’est-ce qui a fait que je me suis rasé les jambes pour ça ? Les chansons étaient différentes – romantiques d’une manière familière avec juste assez de flair et de profondeur pour se démarquer, même dans le domaine encombré décrit par Carter. « Mes mentors – mes parents et Jimmy Bowen – m’ont toujours appris à faire des chansons la chose la plus importante », conclut-elle. « Vous pourriez avoir une meilleure chanson demain ou le lendemain. Ne cessez jamais de le poursuivre.

