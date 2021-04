Est-ce que je passe trop de temps sur TikTok?

Il y a quelques années, il semblait que tous les nouveaux produits les plus en vogue étaient des outils d’auto-apaisement. Fidget spinners, couvertures lestées, livres de coloriage pour adultes, slime DIY, vapes – ce sont des choses que vous utilisez lorsque vous voulez vous sentir moins anxieux ou lorsque vous ne voulez rien ressentir.

L’économie de l’anxiété a explosé depuis lors: de 2012 à 2017, la méditation est devenue la tendance du bien-être à la croissance la plus rapide aux États-Unis, et le jeu vidéo le plus populaire de l’année dernière impliquait de vivre sur une île paisible où rien de mal ne se passe jamais. Dans une histoire de tendance sur la drogue kétamine, qui offre aux utilisateurs un zen zoné, The Cut l’a décrit comme «au lieu d’alimenter l’anxiété et les discussions intimes chauffées, vous avez l’impression de donner un bain à votre cerveau dans une piscine. de macaronis chauds.

Le truc, c’est que je n’ai pas besoin d’un médicament pour faire ça, parce que j’ai TikTok. Il est rapidement devenu évident pour moi lorsque j’ai rejoint en 2018 que TikTok deviendrait un très gros problème. Ce n’était pas parce que je savais quelque chose sur le modèle commercial ou que j’avais un aperçu réel de ce qui, en particulier, fait une plate-forme de médias sociaux réussie (qui le fait vraiment?). C’était parce que j’ouvrais l’application et que soudainement quatre heures passaient sans que je sache comment.

TikTok est, à ma connaissance, la seule grande plate-forme sociale qui a dû intégrer une fonction pour vous dire de vous déconnecter si vous faites défiler depuis plus d’une heure – et bien sûr, tout le monde déteste cette fonction. Vous ouvrez TikTok et il sait exactement ce que vos globes oculaires veulent le plus regarder, au point que les gens plaisantent en disant que leur page For You en sait plus sur eux qu’eux.

Cela a surtout rendu ma vie meilleure, ou du moins plus divertissante. Mais à un certain moment, cela commence à ressembler un peu à l’objet central de Infinite Jest de David Foster Wallace, une vidéo si captivante que vous n’avez plus envie de faire autre chose que de la regarder jusqu’à ce que vous perdiez lentement la tête.

Chaque fois que je veux ne rien ressentir et ne rien penser, ce qui est souvent le cas, je vais sur TikTok. J’ai essayé d’utiliser cela comme une force pour de bon: j’ai commencé à faire défiler TikTok sur le tapis roulant afin que je sois moins concentré sur l’agonie d’être sur un tapis roulant, même si je fais une routine d’exercice que j’ai apprise. de, bien sûr, TikTok. J’ai dû instiller des règles de temps d’écran d’une manière que je n’ai jamais eue avec aucune autre plate-forme: je ne me permets plus de faire défiler la nuit au lit, alors qu’une simple ouverture de l’application pouvait détruire mon cycle de sommeil pendant une semaine.

TikTok est le genre de sucette mentale pour laquelle les gens paient beaucoup d’argent: une heure dans un réservoir de privation sensorielle peut coûter cent dollars, et maintenant que les psychédéliques ont été commercialisés en tant que produits de bien-être d’avant-garde, nous nous précipitons vers un avenir en que vous pouvez «réserver un séjour dans une station balnéaire de kétamine dans le Colorado ou dans un hôtel de désherbage en Arizona pour votre prochain voyage en famille».

Dans un article pour le magazine New York Times sur la poursuite du néant, Kyle Chayka écrit que «Personne ne semble vouloir rien; il n’y a pas d’enthousiasme pour le désir dans cette culture, seulement le souhait que nous puissions y renoncer. C’est une ruée presque bouddhiste vers l’altruisme avec l’ajout de la concurrence américaine et de notre habitude de surdosage: autant d’effacement que possible.

Un instinct commun que j’ai en écrivant sur les tendances Internet est d’assurer aux lecteurs que tout ce qui est dans les nouvelles cette semaine sur ce que votre enfant fait en ligne n’est tout simplement pas si profond. Cela – le désir de dissocier, de supprimer toute connaissance, toute émotion et toute sensation – ressemble cependant au contraire. Cela ressemble au genre de tweet viral du genre: «Je ne suis pas venu ici pour travailler, j’ai été mis sur cette terre pour manger des baies et jouer dans l’océan.» Cela ressemble à une réponse à tout simplement trop contenir: trop d’informations, trop de stimulation, trop de sentiments. Cela ressemble à une alarme sonore et sonore qui signale que quelque chose ne va vraiment pas dans la façon dont nous passons notre temps et en tirons un sens, et cela me donne envie de me déconnecter pour toujours et de me promener dans les bois.

«Allez toucher de l’herbe» est une réplique courante lorsque quelqu’un expose accidentellement à quel point son cerveau est devenu empoisonné par Internet, mais c’est aussi un bon conseil pour tout le monde. L’ironie est que la façon dont j’ai choisi de me dissocier, en faisant défiler TikTok, ne fait qu’exacerber le problème: je regarde toujours un écran. Ce qui est bien, pour la plupart.

Je ne pense pas que des paniques morales liées au «temps d’écran» soient justifiées, mais on commence à avoir l’impression que nous sommes une génération adulte de bébés iPad, agrippant nos petits écrans avec nos doigts mystérieusement tachés de glu et vacillant. le monde. Et vous n’étiez pas censé faire ça. Vous étiez censé manger des baies et jouer dans l’océan.

Cette rubrique a été publiée pour la première fois dans la newsletter The Goods. Inscrivez-vous ici pour ne pas manquer le prochain, et obtenez des exclusivités à la newsletter.