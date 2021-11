« Est-ce que je ressemble à un dacoit pour vous? »: Shivraj Sigh riposte à Kamal Nath sur des allégations de capture de stand

Pointant vers le surintendant de la police et le collecteur de district, le ministre en chef a déclaré que personne ne faisant un mauvais travail ne sera épargné et qu’il n’y aura pas de terreur.

Le ministre en chef du Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan, a riposté aujourd’hui au chef du Congrès, Kamal Nath, au sujet des allégations de ce dernier concernant la capture et l’achat de votes. S’adressant à un rassemblement dans la région de Bundelkhand, Shivraj Singh Chouhan a demandé à Kamal Nath s’il connaissait les habitants de la région.

« Personne au monde ne peut enchérir pour les habitants de Prithvipur et de Bundelkhand. D’où viens-tu, Kamal Nath ? Vous ne connaissez pas le Madhya Pradesh ? Vous ne connaissez pas Bundelkhand ? Ne connaissez-vous pas les habitants de Prithvipur, Kamal Nath ? Ce sont des gens qui vivent dans le respect de soi et la dignité. Ils choisiront de rester l’estomac vide mais ne baisseront pas la tête. Je ne sais pas de quoi il parlait. ‘Il (cabine) a été pillé..’ Suis-je un voleur ou un dacoit? Est-ce que « Mama » vous semble un dacoit ? Dites-moi… Si les gens n’ont pas voté pour vous, que devons-nous faire ?… Une chose que nous avons faite est que nous avons pénalisé ces pilleurs », a déclaré Shivraj Singh Chouhan.

Pointant vers le surintendant de la police et le collecteur de district, le ministre en chef a déclaré que personne ne faisant un mauvais travail ne sera épargné et qu’il n’y aura pas de terreur (de gundas). Il a dit qu’il y aurait le règne du peuple et que tout le monde obtiendrait justice. « Nous servirons le peuple. Même aujourd’hui, je ne suis pas venu les mains vides ici », a déclaré CM Chouhan.

L’ancien chef du CM et du Congrès, Kamal Nath, avait accusé le BJP d’avoir capturé des isoloirs et d’avoir utilisé le pouvoir de l’argent pour influencer les électeurs lors des élections partielles récemment organisées. Les votes indirects ont eu lieu pour le siège de Khandwa Lok Sabha et trois sièges d’assemblée de Raigaon, Jobat et Prithvipur. Alors que le BJP avait remporté les sièges de Jobat, Prithvipur et Khandwa, le Congrès n’a remporté que le siège de Raigaon.

