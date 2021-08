Est-ce que Lionel Messi quitte le FC Barcelone pour de vrai, ou est-ce un bluff ?

Le FC Barcelone a choqué le monde du sport en annonçant officiellement que Lionel Messi quitterait le club qui a été sa maison pendant toute sa carrière.

Mais y a-t-il plus qui saute aux yeux? Serait-ce vraiment une sorte de jeu de puissance ou de bluff ? Ou les gens sont-ils simplement dans le déni ?

Je vais faire un argument ici. L’argument est qu’il y a quelque chose qui cloche. Ce que c’est, c’est plus difficile à dire.

Passons en revue cette annonce.

Ça lit:

Bien que le FC Barcelone et Lionel Messi soient parvenus à un accord et que les deux parties aient clairement l’intention de signer un nouveau contrat aujourd’hui, cela ne peut pas se produire en raison d’obstacles financiers et structurels (règlement de la Liga espagnole). En raison de cette situation, Messi ne restera pas au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur et du club ne soient finalement pas exaucés. Le FC Barcelone exprime de tout cœur sa gratitude au joueur pour sa contribution à l’agrandissement du club et lui souhaite le meilleur pour l’avenir dans sa vie personnelle et professionnelle.

L’annonce souligne à titre officiel que le club et le joueur souhaitent maintenir leur relation. C’est fondamentalement du jamais vu dans une annonce comme celle-ci. C’est aussi remarquablement court. Pas de grand hommage pour le joueur. Pas de décompte des statistiques. Juste un petit mot de gratitude. Si vous ne saviez pas que c’était Messi, vous penseriez qu’ils parlaient d’un joueur de l’équipe. Très étrange.

Quoi d’autre est étrange? Aucun coéquipier ou légende du club ou qui que ce soit n’a fait de déclaration. Le joueur est également silencieux, tout comme le président du club, Joan Laporta.

Et voici le plus étrange : la date limite d’inscription des joueurs n’est pas aujourd’hui. Ce n’est pas demain non plus. D’après ce qu’on nous a dit, Barcelone a jusqu’à la fin du mois pour régler les choses. Il n’est pas nécessaire de faire une annonce.

Si vous étiez en charge de Barcelone, vous essaieriez de renouveler le contrat de Messi jusqu’au dernier, même si vous étiez sûr à 99% d’échouer. Donc, vous continueriez jusqu’à ce que la date limite soit arrivée ou qu’il vous dise qu’il avait trouvé une nouvelle équipe. Tous les rapports disent qu’il n’a pas trouvé de nouvelle équipe, et encore une fois, la déclaration dit qu’il veut continuer au Camp Nou.

Prise au pied de la lettre, l’annonce dit essentiellement que Laporta abandonne même s’il reste du temps. Pourquoi Barcelone ferait-il ça ?

Serait-ce un jeu de pouvoir ? Imaginez les bureaux de la Liga en ce moment. Les téléphones doivent sonner comme des fous. De gros intérêts financiers demandent pourquoi, malgré le fait que le joueur et le club souhaitent qu’il reste, la plus grande star du football mondial quitte-t-elle la ligue ?

Barcelone pourrait être en mode désespoir et essayer de jouer un dernier tour avec cela. Il y a beaucoup d’enjeux et beaucoup d’intérêts puissants. Il y a le sujet de la Super League, il y a l’investissement dans la Liga de CVC.

Même si Laporta tente une sorte de jeu d’esprit ici, cela ne signifie pas que cela fonctionnera. Il pourrait y avoir quelque chose que nous ne savons pas encore au travail ici aussi.

Encore une fois, quelque chose se passe. Ce n’est peut-être pas un jeu d’esprit. Peut-être sommes-nous dans le déni. Mais peut-être y a-t-il quelque chose de plus qu’il n’y paraît.