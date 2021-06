Est-ce que manger des glucides le soir fait grossir ?

04/06/21 à 21:17 CEST

Bien que la nutrition soit un monde profondément complexe, il existe quelques vérités incontestables auxquelles nous pouvons nous accrocher pour guider notre alimentation dans la bonne direction. Le problème est qu’en réalité, ils ne sont pas aussi indiscutables qu’on le pense. L’un d’eux, et l’un des plus populaires, est que la consommation de glucides la nuit fait grossir et nuit à la santé. Apparemment c’est logique : après tout, on brûle moins de calories pendant la nuit, non ? Comme nous l’avons souligné précédemment, la nutrition a un degré élevé de complexité. Oui cette idée sur les glucides n’est qu’un mythe.

Cela a été démontré une enquête réalisée par des scientifiques israéliens en 2011. Plus précisément, l’étude a mesuré les résultats de poids de deux groupes d’hommes et de femmes entre 22 et 55 ans après six mois prenant exactement les mêmes calories et avec la même proportion de macronutriments, mais avec des directives différentes dans la consommation de glucides. A) Oui,un groupe a mangé tous les glucides pendant la journée et l’autre groupe a mangé tous les glucides pendant le dîner. C’était le seul facteur discordant entre les deux groupes. Oui il s’est avéré que ceux qui les consommaient la nuit perdaient 2% de poids et de graisse en plus.

Quoi ils expliquent De Vitónica, la prise de poids est directement liée à la différence entre les calories consommées et les calories brûlées. En ce sens, « tant que vous mangez les mêmes calories en fin de journée vous n’avez pas à vous soucier de savoir si vous mangez des glucides la nuit ou non« Parce que si vous consommez moins de calories que vous n’en dépensez, ou exactement la même chose, vous ne prendrez pas de poids. Ou en d’autres termes : notre corps ne se soucie pas de savoir quand nous en consommons, mais combien nous consommons. régime, le corps en a besoin.

Le problème supposé, selon la croyance populaire, est que les glucides sont la source d’énergie prioritaire du corps et pendant la nuit, pendant que nous dormons, nous utilisons à peine de l’énergie, elle serait donc apparemment stockée sous forme de graisse. Mais ce n’est pas vrai. Le corps humain a besoin d’une quantité minimale d’énergie pour rester en vie. C’est ce que nous appelons basé sur le métabolismel. Et il se trouve en moyenne entre 1 000 et 2 500 calories par jour pour les adultes. Si nous dormons environ huit heures, signifie que nous dépensons entre 300 et 900 calories endormis environ.

Par conséquent, c’est aussi un mythe que nous ne brûlons pas de calories pendant que nous dormons. Pour tout cela, disent les spécialistes, nous devons consommer entre 45% et 65% du total des calories quotidiennes sous forme de glucides. En plus d’être notre principale source d’énergie, ces macronutriments jouent un rôle vital dans la santé cellulaire et musculaire. Quelle que soit l’heure de la journée, ils sont consommés. C’est plus comme ils pointent de Health Shots, média spécialisé, “prendre des glucides la nuit aide à réguler le cycle veille-sommeil grâce à la production de sérotonine“.