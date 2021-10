« Est-ce que Mercedes a le bon homme à ce siège l’année prochaine ? »

Après un week-end « sans faute » de Valtteri Bottas, le commentateur néerlandais Kees van de Grint se demande si Mercedes a le « bon homme » pour le poste pour 2022.

Avec la couverture de pression sur ses épaules ayant été informé par Mercedes qu’il est absent à la fin de cette saison, Bottas a réalisé son meilleur week-end de course de l’année au Grand Prix de Turquie.

Réclamant la pole position, le Finlandais a remporté une victoire confortable sur Max Verstappen. C’était la première P1 de Bottas cette saison.

Mais alors que le futur pilote Alfa-Romeo était presque parfait à Istanbul Park, on ne peut pas en dire autant de son remplaçant chez Mercedes, George Russell.

M. Saturday a gonflé ses lignes en qualifications, une erreur lors de son dernier tour chaud le laissant à la 13e place.

Il a perdu des places en course, terminant 15e et un tour derrière Bottas.

« Une course sans faute de Bottas et il était également rapide en qualifications, donc un week-end parfait », a déclaré Van de Grint dans le dernier podcast RTL GP Slipstream.

« Vous pouvez vous demander quand je regarde la performance de Russell s’ils ont le bon homme à ce siège l’année prochaine. »

Mais, a-t-il concédé, cela « s’applique bien sûr à cette course et c’est sans raison qu’il n’a pas gagné depuis un an ».

À tel point que Van de Grint dit que si Lewis Hamilton avait commencé plus haut sur la grille, Bottas n’aurait probablement pas été le vainqueur de la course de dimanche.

Priorités du podium : restez hydraté pic.twitter.com/J8PFmBavG6 – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 11 octobre 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

Hamilton, qui a subi une pénalité sur la grille pour un changement de moteur, a pris le départ de la 11e place et s’est frayé un chemin jusqu’à la cinquième place.

« En supposant qu’Hamilton soit venu plus en avant », a-t-il poursuivi, « qu’aurait-il été décidé ? Ensuite, il aurait pu se promener avec un visage long.

Au lieu de cela, c’est Hamilton qui était mécontent ce jour-là.

Le conducteur de Mercedes a exprimé ses frustrations en disant à son ingénieur de course Pete Bonnington : « F *** mec, pourquoi as-tu abandonné cet espace ? Nous n’aurions pas dû entrer. Je te l’ai dit.

Hamilton, cependant, n’a pas tardé à démentir les informations selon lesquelles il était furieux contre Mercedes, affirmant que ses mots avaient été prononcés dans la chaleur et l’émotion du moment.

Van de Grint estime que c’est le travail du pilote d’écouter l’équipe.

« C’était plus se plaindre de son équipe », a-t-il déclaré. « Pourquoi êtes-vous entré ? Parce que l’équipe l’a dit et nous le faisons tous.