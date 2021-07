Est-ce que Mercedes – ou Norris

in

Mais alors que son rival au championnat, Lewis Hamilton, a réussi à maintenir une distance en deuxième position la dernière fois, imiter cet exploit ce week-end semble être une perspective beaucoup plus difficile.

Norris peut-il répéter son succès sur le podium de l’année dernière ?

La joie de Red Bull de décrocher une deuxième pole à domicile en sept jours aura été renforcée par le fait que les Mercedes d’Hamilton et Valtteri Bottas se limiteront respectivement à la quatrième et à la cinquième place sur la grille, Sergio Perez devant les deux troisièmes.

Pour la première fois cette saison, Verstappen aura son coéquipier entre lui et les deux Mercedes lorsque les lumières s’éteindront, rendant le défi considérable de chasser le leader du championnat d’autant plus compliqué pour Hamilton et son équipe.

Norris a de nouveau impressionné lors des qualifications. Et avec l’insistance de Perez après les qualifications, que la Red Bull “a définitivement une meilleure voiture de course que les qualifications”, Mercedes pourrait voir son déficit au championnat s’aggraver dimanche après-midi.

Mais ce qui ajoute une intrigue supplémentaire pour demain, c’est que Lando Norris partira de la première rangée de la McLaren. Le week-end dernier, Norris était troisième sur la grille et a tenu Perez et Bottas pendant près de 10 tours avant de finalement abandonner la position. il a ensuite terminé à cette cinquième place, devant les deux Ferrari.

Norris est en forme au Grand Prix d’Autriche, après avoir décroché un premier podium spectaculaire lors de l’événement l’année dernière. Une répétition des performances demain sera probablement au-delà du rythme brut de McLaren par rapport aux Red Bulls et Mercedes sur une distance de course typique, mais Norris sera presque certainement un facteur dans la première phase de la course, devrait être une escapade propre de la ligne.

Derrière les cinq premiers, les deux pilotes AlphaTauri de Pierre Gasly et Yuki Tsunoda seront les meilleurs partants en pneus tendres au départ de la course. Avec cet événement utilisant une gamme de pneus plus tendres par rapport au Grand Prix de Styrie du week-end dernier, Gasly sait qu’il n’est pas sur la stratégie idéale, mais que c’est la bonne approche pour eux.

Mercedes devrait être plus forte en course. « Nous savons que ce ne sera pas facile, mais pour être juste, nous n’avions pas le choix », a expliqué Gasly. « Nous pensions que nous n’avions pas le rythme pour nous qualifier sur le médium. Nous nous sommes donc attachés au pneu dur, ce qui, à mon avis, était la bonne chose à faire.

Ferrari volera-t-il à nouveau sur le terrain ?

Alors que la course du week-end dernier s’est avérée confortable à un arrêt – avec Red Bull et Perez à peine incapables de faire un travail à deux arrêts pour sauter Bottas à l’arrivée – Pirelli s’attend à ce que les composés plus tendres puissent pousser plus d’équipes à envisager une stratégie à deux arrêts cette temps autour.

Mais avec de longues lignes droites qui signifient que les pilotes perdent beaucoup de temps dans les stands, et avec un risque historique relativement faible de voitures de sécurité, faire un seul arrêt si possible restera probablement le choix souhaité pour les équipes. C’est la raison pour laquelle sécuriser le passage en Q3 en pneus médium était d’une importance cruciale pour ceux qui étaient en tête.

C’est en grande partie la raison pour laquelle Ferrari a été moins déçue que beaucoup pourraient s’y attendre en ne gérant que les 11e et 12e places sur la grille pour Carlos Sainz Jnr et Charles Leclerc (qui est devenu 10e pour Sainz après la pénalité de Sebastian Vettel). Avec le libre choix du tout nouveau train de pneus pour commencer la course, les pilotes Ferrari ont au moins un avantage tactique sur ceux qui les entourent.

Il y a une semaine, les coéquipiers de Ferrari ont montré un rythme de course impressionnant autour du circuit de Spielberg pour compenser les revers antérieurs – Sainz en qualifications, Leclerc dans le premier tour – pour se frayer un chemin à travers le peloton pour franchir la ligne en sixième et septième. S’ils évitent les ennuis dans les premiers tours demain, nous pourrions voir le duo faire plus de progrès dans l’ordre.

Enfin des points pour Williams ?

L’héroïsme de qualification de Russell lui donne une chance de marquer. Un autre participant notable qui semble s’être préparé pour un après-midi fort est George Russell dans la Williams. Fraîchement sorti de la meilleure course de Williams en performance pure depuis qu’il a rejoint l’équipe pour la première fois en 2019, Russell a encore démontré le potentiel de sa voiture en atteignant la Q3 pour la première fois avec l’équipe et avec l’utilisation de pneus moyens.

Russell avait solidement couru dans les points au mérite en huitième place avant qu’un rare problème pneumatique ne l’oblige à prendre sa retraite. Mais après un début encore plus prometteur pour ce deuxième week-end en Autriche – et en commençant la course sur la stratégie idéale – il semble qu’il n’y ait pas eu de meilleure occasion pour Williams de courir pour ses premiers points depuis le Grand Prix d’Allemagne 2019.

Un dernier point d’intérêt sera le sort des deux pilotes Alpine. Il n’y a peut-être que trois places les séparant sur la grille, mais Fernando Alonso et Esteban Ocon conduisent comme s’ils étaient dans deux voitures complètement différentes sur ce circuit autrichien, Alonso affirmant qu’il aurait pu se qualifier jusqu’à la sixième place n’avait pas été bloqué. par Vettel lors de son dernier tour lancé.

Si Alonso est vraiment plus rapide que les voitures juste devant lui, il sera intéressant de voir si et comment il est capable de progresser dans le peloton – surtout après avoir affirmé que son élimination en Q2 avait ruiné son week-end alors que la stratégie d’Alpine reposait sur lui pour atteindre le Top 10.

Alonso a également passé de nombreux tours derrière Lance Stroll la dernière fois, incapable de trouver un moyen de passer. S’il veut marquer plus de points ce week-end, Alonso espère qu’il ne sera plus frustré de la même manière dans cette course.

Citations : Dieter Rencken

A toi

Sera-ce la cinquième victoire consécutive de Red Bull ? Norris peut-il battre l’une des quatre grosses voitures ? Et Russell va-t-il enfin marquer des points pour Williams ?

Partagez votre opinion sur le Grand Prix d’Autriche dans les commentaires.

