Est-ce que Microsoft Flight Simulator est multijoueur ? Crossplay pour Xbox et PC expliqué

Microsoft Flight Simulator a finalement atterri sur Xbox avec des pilotes en herbe sur console capables de voler avec ceux sur PC.

Surnommé un entraînement impressionnant pour la Xbox Series X/S, c’est le premier grand titre de nouvelle génération pour le major Nelson et d’autres du côté de la marque verte. Non seulement cela permet aux joueurs de trotter à travers le monde, mais cela leur permet également de visiter certains des plus beaux monuments de la vie réelle tels que le Grand Canyon, le mont Fuji au Japon et le Christ Rédempteur du Brésil.

Il y a beaucoup d’autres endroits magnifiques à visiter, et la bonne nouvelle est que vous pouvez passer des vacances entre filles ou garçons, quelle que soit la plate-forme.

Microsoft Flight Simulator – Vitrine des jeux Xbox et Bethesda 2021

BridTV

2509

Microsoft Flight Simulator – Vitrine des jeux Xbox et Bethesda 2021

https://i.ytimg.com/vi/QZ6XpfaWbko/hqdefault.jpg

803124

803124

centre

13872

Microsoft Flight Simulator est-il multijoueur ?

Microsoft Flight Simulator propose trois modes multijoueurs :

Joueurs en direct Tous les joueurs Joueurs de groupe

Live Players vous permet de voir tous ceux qui ont les mêmes paramètres de trafic aérien que vous. Cela vous permettra de voler autour du monde avec des conditions météorologiques et horaires en temps réel dans chaque pays que vous visitez.

Tous les joueurs signifie essentiellement que vous partagez le ciel avec tout le monde, à l’exception de ceux qui ont activé les joueurs de groupe. Enfin, Group Players vous permet de ne voir que les pilotes invités à votre session.

Juste pour que vous le sachiez, celui qui crée le groupe et invite les joueurs sera responsable des conditions de l’air et des autres paramètres.

Comment inviter des amis

Vous pouvez uniquement inviter ou rejoindre des amis de votre liste Xbox Live. Afin d’ajouter un ami à votre monde, il vous suffit de trouver votre liste d’amis dans le coin supérieur droit du menu principal.

Une fois que vous avez fait cela, tout ce que vous avez à faire est de sélectionner le nom de votre partenaire

(de préférence lorsqu’ils sont en ligne) et cliquez sur Inviter à rejoindre le groupe. Ils devront accepter l’invitation de leur côté et vous devriez alors pouvoir parcourir le ciel ensemble sur le même serveur.

Microsoft Flight Simulator est-il multiplateforme ?

Microsoft Flight Simulator a un multijoueur crossplay et multiplateforme entre PC et Xbox.

Selon la FAQ du jeu, vous verrez des utilisateurs de toutes les plateformes du jeu. Cela signifie que vous pourrez voir les avions des joueurs qui ont acheté la simulation sur le magasin Microsoft ou sur Steam.

Cela signifie également que vous pourrez rejoindre des sessions avec n’importe lequel de vos amis, qu’ils jouent sur ordinateur ou sur console.

Dans d’autres nouvelles, Microsoft Flight Simulator : Heure de sortie, éditions et statut Xbox One