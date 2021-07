Est-ce que Nier Reincarnation est gratuit ?

Meilleure réponse: Oui, mais il y a des microtransactions. C’est un jeu de gacha, ce qui signifie que tous les objets que vous obtenez via ces microtransactions sont aléatoires.

Qu’est-ce que Nier : Réincarnation ?

Nier Reincarnation est un titre mobile de la série Nier, et est sorti au Japon en février dernier. Il arrive dans les pays occidentaux le 28 juillet. Ce RPG de puzzle gacha suit les aventures de la fille de la lumière et de sa compagne maman alors qu’elles errent dans le château vide appelé The Cage. Ils rencontreront des statues appelées épouvantails et un monstre noir qui erre également dans la cage.

En cours de route, ils doivent combattre des ennemis dans des souvenirs appelés Weapon Stories, avec un groupe de trois personnages de mémoire combattant un ennemi sur un système de combat automatique. Chaque personnage qui peut se battre a des jauges de compétences que vous pouvez utiliser lorsqu’elles sont pleines, et vous pouvez également enchaîner les attaques de différents personnages dans des combos. Il fonctionne avec les commandes tactiles, mais il prendra très probablement en charge les contrôleurs de jeu Bluetooth.

De quel type de microtransactions s’agit-il ?

Comme les autres jeux de gacha, Nier Reincarnation propose plusieurs types de personnages différents de différents niveaux de compétence et d’utilité que vous pouvez ajouter à votre groupe. Certains d’entre eux seront purement et simplement accordés au joueur, mais pour en obtenir d’autres, vous devrez les obtenir en utilisant la mécanique du gacha. Chaque personnage ou objet se voit attribuer une valeur en étoile, les personnages et les armes à quatre étoiles étant les plus puissants au combat.

Chaque lancer de gacha donne au joueur des armes ou des personnages, et le joueur peut acheter plus de monnaie du jeu, des gemmes, afin d’obtenir plus de rouleaux. Cela peut être utile si, par exemple, le joueur veut un personnage spécifique. Depuis que le jeu est sorti au Japon, il y a eu des événements spéciaux où les joueurs peuvent obtenir des personnages d’autres titres Nier, comme Kaine ou 2B. Les joueurs reçoivent un certain nombre de rouleaux gratuits dans chacun des événements, mais peuvent en acheter plus s’ils n’obtiennent pas les personnages qu’ils souhaitent. Espérons qu’il rejoindra même notre liste des meilleurs jeux Android gratuits.

Coincé dans une cage

Nier Réincarnation

Battez-vous avec des souvenirs dans cette entrée mobile de la série Nier.

Nier Reincarnation raconte une nouvelle histoire dans la série, suivant les aventures de la Fille de la Lumière alors qu’elle explore The Cage et tente de sauver des souvenirs fragmentés avec l’aide de guerriers.