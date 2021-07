Est-ce que Nintendo prévoit de sortir bientôt une autre nouvelle Switch ?

Traditionnellement, Nintendo a été plus qu’heureux de laisser tous ses fans et les médias spéculer à bout de souffle sur ses plans. Ce n’était pas le cas cette semaine. Quelques jours après que Nintendo a annoncé le modèle Switch OLED, Bloomberg a annoncé que sa console mise à jour ne coûterait que 10 $ de plus à produire que la Switch originale. En conséquence, Nintendo verrait de meilleures marges bénéficiaires de son modèle OLED, qui coûtera 350 $. Selon Nintendo, ce n’est pas exact.

Nintendo a repoussé les affirmations sur Twitter. Il est rare que Nintendo reconnaisse même de tels rapports, encore moins les référence directement. Nintendo ne nomme jamais Bloomberg dans ses tweets, mais il est clair quel rapport la société cite. Voici la réponse complète de Nintendo :

Nous souhaitons également préciser que nous venons d’annoncer que la Nintendo Switch (modèle OLED) sera lancée en octobre 2021 et que nous n’avons pas l’intention de lancer un autre modèle pour le moment. (2/2) – 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) 19 juillet 2021

Nintendo n’a offert aucune preuve à l’appui de sa demande. C’est la parole de Nintendo contre celle de Bloomberg. Pour sa part, Bloomberg a rendu compte de la réponse de Nintendo, mais n’a rien à ajouter.

Où est la Nintendo Switch Pro ?

Le deuxième tweet de la société de jeux vidéo est peut-être plus remarquable. En plus de démentir le rapport sur les marges bénéficiaires, Nintendo en a également profité pour annuler la cacophonie croissante de rumeurs selon lesquelles d’autres modèles de Switch seraient en préparation.

Avant l’annonce du commutateur OLED, des rapports suggéraient que Nintendo travaillait sur un commutateur Pro. Le modèle Pro aurait des composants internes plus puissants et serait capable de jouer à des jeux en 4K. Rien de tout cela ne s’est avéré vrai pour le modèle OLED. Néanmoins, nous ne pouvons tout simplement pas échapper au Switch Pro. Jeff Grubb de GamesBeat a réitéré qu’il n’avait “jamais personnellement entendu 2022 pour un Switch Pro” le jour même où Nintendo a annoncé le modèle OLED. Il a également souligné qu’il ne serait pas tout à fait choquant de voir la société qui a sorti six modèles 3DS fabriquer plus de deux modèles Switch.

Il convient également de noter que Nintendo ne discute jamais de nouveau matériel tant qu’il n’est pas beaucoup plus proche du lancement. Si un nouveau modèle Switch sort à un moment donné en 2022, il est très peu probable que la société en dise un mot avant la fin de cette année au plus tôt.

Le modèle Switch OLED de Nintendo sera lancé le 8 octobre 2021 pour 349,99 $.

