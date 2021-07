Est-ce que plus de femmes vont voir Black Widow de Scarlett Johansson dans les salles de cinéma que d’autres films de super-héros ?

Sur 24 films MCU, Black Widow n’est que le deuxième à être dirigé par un personnage féminin de Marvel, après Captain Marvel en 2019. Pourquoi donc? Le raisonnement hollywoodien le plus courant était que les films de super-héros et de bandes dessinées sont un genre dominé par les hommes et qu’il n’est donc logique que de répondre à des personnages qui reflètent son public. Cependant, maintenant que nous avons vu quelques films de super-héros mettant en vedette des héros féminins au premier plan dans les cinémas, cette question peut enfin être étayée par des données. Alors, quel pourcentage du public de théâtre voyant Black Widow ce mois-ci sont des femmes et quel pourcentage sont des hommes ?