Est-ce que Pokémon Unite est gratuit ?

Meilleure réponse: Oui, Pokémon Unite est gratuit. Cependant, il propose des achats intégrés et ne nécessite pas d’abonnement Nintendo Switch Online.

Bienvenue dans le monde de Pokémon Unite, un nouveau MOBA se déroulant dans le monde Pokémon. Développé par TiMi Studios, la même équipe de développement responsable d’Arena of Valor, Pokémon Unite possède tous les attributs des jeux MOBA populaires comme League of Legends et SMITE, avec un plafond de compétences accueillant pour les nouveaux arrivants. Cela signifie que les fans de Pokémon et ceux qui n’ont jamais entendu parler d’un MOBA peuvent s’amuser et commencer à réaliser de gros jeux en un rien de temps.

Alors vous vous demandez peut-être comment vous pouvez vous lancer dans le plaisir ? Eh bien, vous ne trouverez pas Pokémon Unite dans votre magasin local, ni même sur Amazon ou Best Buy, et c’est parce que Pokémon Unite est gratuit et uniquement disponible sur le Nintendo eShop. Vous n’avez même pas besoin d’un abonnement Nintendo Switch Online !

Freemium

Pokémon Unite est un jeu Nintendo Switch gratuit, ce qui signifie qu’il ne coûte rien pour commencer à jouer. Rendez-vous simplement sur le Nintendo eShop et téléchargez-le. Si vous n’êtes pas familier avec les jeux gratuits, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez profiter de Pokémon Unite dans son intégralité gratuitement, débloquant même des récompenses gratuites pour votre temps passé dans le jeu. Cependant, Pokémon Unite regorge de microtransactions et possède même un pass de combat qui vous récompensera avec des tonnes de produits cosmétiques et de devises pour améliorer votre personnage.

Bien que vous puissiez vous moquer de l’idée de payer de l’argent dans un jeu gratuit, Pokémon Unite proposera une progression croisée. Les produits cosmétiques que vous achetez dans une version seront transférés dans une autre version, à condition qu’ils soient liés au même compte. Mais même si vous décidez de ne pas dépenser d’argent, vous trouverez toujours l’un des meilleurs jeux multijoueurs sur Switch.