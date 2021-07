Est-ce que quelque chose est plus cool ? – Vox

Il y a dix ans, j’ai fait un stage dans un magazine littéraire, une maison d’édition et une agence à Minneapolis appelée Paper Darts. C’est la première fois de ma vie que je me sens comme un membre de la foule.

Pour la foule, le goût est une question de lien social. Il ne se développe pas isolément. C’est le résultat direct de l’engagement avec un groupe de pairs d’autres consommateurs passionnés. C’est là lors de ces réunions dans la maison exiguë et modestement décorée de mon patron qu’on m’a communiqué ce que j’étais censé aimer : les tacos (un des rédacteurs leur avait consacré un blog entier, qu’ils ont pris très au sérieux) ; l’acte musical Neon Indian; Portlandia (Fred Armisen a brouillé l’un des livres de l’empreinte, bien que, à en juger par sa réponse rapide à la demande par e-mail, il ne l’a probablement pas lu); polices sans empattement; et des marques de vêtements comme ModCloth, parmi d’autres tendances du début des années 2010 qui étaient à la fois des choses à acheter et des façons d’être vendues.

Le magazine lui-même, un artefact fantasque et kitsch, avait un penchant vaguement contre-culturel à la manière de tout ce qui est organisé par les jeunes. Sa propre prétention cool a été calquée sur des magazines comme McSweeney’s and the Believer, fondés par Dave Eggers, autrefois cool Gen X-er. Selon les normes du haut Midwest, Paper Darts incarnait les caractéristiques des publications auxquelles ils voulaient ressembler davantage, trafiquant bon nombre des mêmes idées. Mais je n’avais pas l’impression d’incarner ces caractéristiques moi-même.

En tant que seule personne non blanche là-bas, la seule femme noire de 21 ans issue d’un milieu musulman, je m’attendais à ce que je les rencontre à leur niveau, et non l’inverse. Mes collègues sont devenus un prisme à travers lequel regarder, filtrant ma propre perspective à travers leur objectif blanc, soi-disant raréfié.

Dès le premier jour de travail, j’ai su que les choix stylistiques et les préférences musicales de mes collègues étaient de la plus haute importance pour eux, communiquant des informations sur qui ils étaient en tant que consommateurs et humains. Mes entrées de journal de cette époque reflètent une conscience aiguë et une sensibilité aux tendances dont ils ont parlé.

Tout le monde semblait être des esthètes naturellement insouciants, comme s’ils se réveillaient avec la connaissance de la culture, de l’art et de la tendance, alors que tout ce que je savais me paraissait laborieux et profondément, obsessionnellement limé. Les objets que mes collègues possédaient et aimaient ont informé leur identité et, par extension, le personnage d’acheteur du lecteur idéal de leur magazine. Ce personnage, bien sûr, était un miroir qui se tenait devant eux, un miroir dont je sentais qu’il ne pouvait pas être tenu devant moi. Ils ne pouvaient pas se voir en moi. Je le savais; ce n’était pas de leur faute. Si jamais ils devaient le faire, je savais que je devrais faire plus d’efforts pour être lisible. Il faudrait que je m’assimile.

S’assimiler n’est pas différent d’être soi-même. L’un des mécanismes de l’assimilation est son cryptage en couches de l’identité, car les versions américaines ou «blanches» de nous-mêmes se greffent maladroitement sur les anciennes. Il ne peut pas soustraire ; il ajoute et il couches.

À travers des conforts culturellement blancs, souvent bourgeois comme les magazines littéraires, j’ai essayé d’accumuler de la valeur, devenant un auto-assemblage composé d’un simulacre de mes pairs et de fragments éphémères de culture pour la mobilité sociale qu’il m’offrirait. Je ne me suis pas arrêté pour considérer que les choses sur lesquelles je m’étais penchée n’avaient peut-être pas eu beaucoup de valeur. Je n’étais pas encore au courant des machinations sociales qui sous-tendaient mon existence. J’étais en mode survie, inconscient même de ma propre ombre, essayant désespérément d’accéder à une industrie moins qu’accommodante.

Selon le sociologue français Pierre Bourdieu, les pauvres sont plus pragmatiques quant à leurs goûts, privilégiant l’accessibilité et le divertissement, recherchant les choses pour leur utilité plus que pour ce qu’aimer une chose peut dire sur leur personnalité ou leur quête de connaissances.

Mais les gens de la classe moyenne comme moi ont des motivations beaucoup moins innocentes pour choisir les choses que nous aimons, à savoir gagner du capital social et culturel. Curieusement, cela contredit le développement d’un véritable sens de soi et de la personnalité. Qui nous sommes est suffisant sans marchandises et sans autres personnes, mais l’admission et l’approbation au sein du groupe – et le sentiment de sécurité et d’appartenance qui l’accompagne – semblent être la chose estimable que nous devons gagner pour nous réaliser.

Nos goûts, cependant, à la fois à l’apogée de la marque grand public des années 90 et 2000 et maintenant, se prêtent à l’illusion de l’unicité. Aujourd’hui, nos goûts particuliers sont encore plus qu’un raccourci pour une identité, ils sont l’identité elle-même. Dans l’ancien blog devenu livre Stuff White People Like, Christian Lander présente ses observations comme «un guide du goût unique de millions de personnes», faisant un clin d’œil à la conformité inhérente aux produits et aux intérêts arbitraires dont jouissent les yuppies blancs. Bien sûr, les normies apprécient les dîners, la comédie de Dave Chappelle et le piratage musical, mais seuls les non-normes les utilisent comme sifflets pour chiens et appels d’accouplement pour signaler leur propre intérêt aux autres.

En Amérique, nous avons eu 30 listes de moins de 30 ans, des remises de prix et une industrie de soi-disant créateurs de goût pour la même raison : nous dire qui ou quoi est objectivement important et digne de notre attention et de notre argent, en hiérarchisant les goûts de plein- adultes adultes. Mais maintenant, le « pouvoir symbolique du statut » du cool qui facilitait le snobisme – comme l’appelle Carl Wilson, l’auteur de Parlons de l’amour : pourquoi les autres personnes ont un mauvais goût, l’appelle – est en baisse à cause de la démocratisation des idées sur Internet. . Le grand cool américain est presque mort, échappant à l’emprise de la génération Z, qui semble trop occupée à être elle-même pour s’en soucier.

La génération X avait l’habitude de creuser des caisses pour acquérir du goût dans les disques et au-delà, et les milléniaux comme moi ont dû enquêter en ligne via des forums et des blogs. La génération Z, peu familière avec le concept d’obscurité, a accès à l’itération la plus intelligente d’Internet à ce jour et à des biens de consommation bon marché. Les identités – par exemple hipster, etc. – ne sont pas aussi fixes, mais elles ne sont pas exactement post-consommation, acquérant rapidement des choses via le monde incroyablement abordable de la mode rapide, que TikTok facilite, me dit Ladifa, 20 ans. “Je consomme juste beaucoup de contenu numérique alias TikTok”, dit-elle, “et cela m’a fait découvrir un côté du style auquel je n’avais jamais été exposé, un style personnel vraiment individualisé.”

« Il n’y a pas beaucoup de pièces clés et de tendances uniques que nous pouvons attribuer à la génération Z/2020. C’est plus la fusion de tendances de plusieurs époques qui en fait la génération Z, tu sais ? elle continue par e-mail. « Cela arrive à un point où nous n’avons peut-être plus de noms ou de genres en termes de style ; le style est tellement plus personnalisé, surtout dans l’espace numérique que j’occupe. L’état actuel de la mode alternative est le résultat des possibilités de fabrication illimitées du capitalisme avancé des années 2020 et d’un véritable océan de contenu, insuffisamment sourcé et daté grâce à une énigme d’archives inspirée de Tumblr et Pinterest. En conséquence, ses pairs intègrent des aspects féeriques, punk, indie ou « le look inspiré des bimbo ». En général, dit-elle, « Gen Z alt n’est qu’une variante de tout cela » ; participer à toutes les tendances en même temps. “Vous voyez très rarement des gens s’engager dans un seul.”

Maintenant, avec ce que les jeunes aiment vraiment être plus difficile à cerner, ils ont créé un nouveau type d’individualité qui dépasse le syndrome du personnage principal : l’individualisme hyperréel. L’individualisme hyperréal est l’endroit où les références originales sont largement illisibles ou incohérentes, mais l’individu souhaite de toute façon se définir et créer une identité autour de ses propres goûts et styles disparates.

Un exemple frappant est le flux magnifiquement chaotique, méta et conscient de la génération Z d’articulations «esthétiques rares» embrochées via des comptes mèmes TikTok et Instagram comme @on_a_downward_spiral. Sam Rhodehamel, copropriétaire de la page des mèmes, explique que ce délire de référence et d’autodéfinition a commencé comme une tentative digne de grincer des dents de revendiquer une particularité et une spécificité à ses goûts : « Cela crée une idée si spécifique pour ceux qui comprennent tout les mots et les références. Les listes de blanchisserie de mots à la mode font probablement que certaines personnes se sentent spéciales ou individuelles pour pouvoir les obtenir. »

Il a depuis évolué, cependant, en un mème ironique, explique-t-il: «Il est devenu si populaire qu’il est devenu sursaturé, et à cause de cela, beaucoup de nouveaux mèmes et TikToks sont créés de manière plus ironique et méta, ce que je pense le rend encore plus drôle car au lieu d’essayer de peindre un tableau en utilisant un tas de références à peine compréhensibles, ils le retournent et se moquent de la tendance elle-même.

L’éclectisme de la génération Z est encore plus omnivore, il est donc plus difficile pour les dirigeants d’entreprise de commercialiser une culture jeunesse unique

Là où la génération X et les milléniaux ont été regroupés dans une catégorie – le sac fourre-tout NPR et/ou le « hipster » portant un t-shirt – la génération Z a identifié des combinaisons infinies, disparates et chaotiques de goûts et de choix de consommation, en exploitant une gamme illimitée de sous-cultures et de milieux de niche. Leur éclectisme est plus étendu et compliqué que les jeunes des années 90 ou 2000, encore plus omnivores, il est donc plus difficile pour les dirigeants d’entreprise de commercialiser une culture de la jeunesse à taille unique, ou pour les soi-disant chasseurs cool à narc sur eux. Comme l’écrit Naomi Klein dans son ouvrage phare, No Logo, les chasseurs de cool étaient une nouvelle industrie, née dans les années 90, qui promettait de « refroidir les entreprises de l’extérieur vers l’intérieur ». « Les principaux cabinets de conseil cool en entreprise – Sputnik, The L Report, Bureau de Style – ont tous été fondés entre 1994 et 1996, juste à temps pour se présenter comme les personal cool shoppers des marques », écrit-elle. « L’idée était simple : ils allaient chercher des poches de style de vie avant-gardiste, les filmeraient sur bande vidéo et retourneraient vers des clients comme Reebok, Absolut Vodka et Levi’s avec des déclarations aussi audacieuses que « Les moines sont cool.

Cool, autrefois étroitement délimité et imposé par le marketing choisi parmi les enfants branchés, a été explosé pour la nouvelle génération. Dans un monde où tout le monde, pas seulement les jeunes les plus intéressants, est sous une sorte de surveillance constante – où nos informations individuelles sont plus précieuses que toute idée éphémère de cool collectif – la démographie cède la place aux données. La génération Z peut délibérément défier la catégorisation, mais chaque morceau disparate de leur ragoût de goût bizarre peut toujours être commercialisé.

Cool – et par extension, le goût – n’est plus très utile. Tout cela ressemble à un cas de syndrome d’Alice au pays des merveilles, comme si notre expérience partagée de la culture et notre perception de celle-ci pourraient être déformées. Bon nombre des enthousiasmes et des affinités que je considérais autrefois comme branchés et cool sont maintenant au mieux du porno nostalgique et au pire « cheugy ». Je me sens comme un observateur de trains, notant les bords et les rainures distincts qui rendent les enthousiasmes partagés de la génération Z infiniment plus intéressants que les médias et la culture qui ont alimenté mon propre snobisme esthétique. Pourtant, je ne peux m’empêcher de me sentir épuisé. L’identité du consommateur est une vieille nouvelle quand tout est bon marché et disponible, et que tout le monde achète.