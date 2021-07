Est-ce que quelqu’un d’autre apprécie le style riche et salope de Justin Bieber et Hailey Baldwin ? 10z viral

Justin et Hailey Bieber étaient de sortie hier soir à West Hollywood, et les paparazzis ont eu beaucoup de photos des Biebers quittant l’événement. Les photos sont plutôt glamour, non ? Je suis sûr que Justin et Hailey étaient un peu stressés par ce qui était probablement un mur de flashs de photographe, mais ils en sont sortis incroyablement riches et étonnants.

Alors, quel était l’événement? C’était Justin’s Freedom Art Experience dans une galerie d’art. Ils ont vraiment opté pour une cravate noire, un style de garce riche et j’adore ça. Plus Hailey et Justin sont ensemble, plus je pense qu’ils se complètent visuellement. Ne me demandez pas ce qu’était réellement cet événement, car je n’en ai aucune idée. Une excuse pour eux de cosplayer des gens riches fantaisistes ?

Par Just Jared, Justin a organisé le concert Freedom Experience ce week-end et il a offert des billets gratuits à des milliers de bénévoles de la région de Los Angeles. C’est vraiment sympathique! Bieber est aussi le nouveau visage de Balenciaga.

Surprendre! Justin Bieber est la nouvelle star de la campagne de Balenciaga https://t.co/4SAVa0g5GO pic.twitter.com/Lxw6GoHcvJ – Vogue Runway (@VogueRunway) 23 juillet 2021

