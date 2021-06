Est-ce que quelqu’un protestera contre les « flexi-wings » ? Points de discussion du GP d’Azerbaïdjan · .

La querelle de la Formule 1 au sujet des « ailes flexibles » devrait atteindre son paroxysme au Grand Prix d’Azerbaïdjan. Voici les principaux sujets de discussion de ce week-end.

Manifestation Flexi-wing à venir?

La dernière querelle sur les « flexi-wings » – qui frappent sous une forme ou une autre depuis plus de deux décennies – a fait surface au Grand Prix d’Espagne. Mais, selon le PDG de Mercedes, Toto Wolff, les grondements de mécontentement ont commencé plus tôt la saison dernière, lorsqu’ils ont eu vent pour la première fois de la façon dont certains rivaux, l’exemple le plus marquant étant Red Bull, avaient configuré leurs ailes pour dévier à grande vitesse afin de réduire la traînée et améliorer les performances en ligne droite.

A Bakou, où la F1 n’a pas couru l’année dernière, le potentiel de performance de ces ailes est bien plus important. L’énorme zone d’accélération menant aux stands n’est qu’un des nombreux points sur la piste où les voitures approchent les vitesses les plus élevées vues toute l’année. Les équipes utilisant des ailes qui fléchissent auront l’avantage de pouvoir augmenter l’angle de l’aile pour améliorer les performances en virage en sachant qu’elles ne seront pas compromises en subissant plus de traînée dans les lignes droites.

Lewis Hamilton a déclaré que les ailes pourraient valoir six dixièmes de seconde autour d’un tour de six kilomètres de Bakou, où le temps de la pole position il y a deux ans était de plus de 100 secondes. De nouveaux tests visant à empêcher leur utilisation entreront en vigueur après ce week-end de course, mais le retard est une pomme de discorde majeure pour les équipes n’utilisant pas de telles ailes, principalement Mercedes et McLaren.

Les Flexi-wings donneront un avantage sur les longues lignes droites de Bakou. Red Bull, Ferrari et Alpine font partie de ceux qui ont indiqué qu’ils devront changer d’ailes lorsque le nouveau test entrera en vigueur. Pourraient-ils faire face à une protestation d’un rival ? Cela dépendra d’abord de l’endroit où ils finissent. Il est peu probable que Mercedes proteste contre Red Bull si les W12 terminent devant dimanche, idem pour McLaren s’ils prennent des points à Ferrari.

Le potentiel d’une manifestation pourrait dissuader Red Bull d’utiliser ses ailes flexibles. Selon la précision du chiffre des «six dixièmes» de Hamilton, ils peuvent estimer que l’avantage qu’ils tirent de leurs ailes ne justifie pas le risque d’être protesté, ce qui pourrait leur faire perdre tous les points qu’ils gagnent ce week-end. Les plaintes vocales des « démunis » visent sans aucun doute à faire pression sur leurs rivaux pour qu’ils jouent la sécurité et laissent leurs ailes « courbées » dans le garage.

La possibilité la plus farfelue reste que Mercedes ou une autre équipe dans la même position ait décidé “si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les” et a produit une aile “plus souple” unique pour cette course. Auquel cas, bien sûr, ne vous attendez pas à voir une protestation de leur part. Mais dans une saison où les équipes sont contraintes par un plafond financier pour la première fois, c’est clairement le résultat le moins probable.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Verstappen peut-il étendre son avantage?

Verstappen détient une mince avance de quatre pointsMax Verstappen n’a peut-être remporté que deux victoires contre trois pour Hamilton cette année, mais son score plus constant l’a placé en tête du classement. Bakou lui offre une bonne occasion de mettre un peu plus de lumière du jour entre lui et le champion en titre.

Alors que Mercedes devrait trouver que Bakou est plus favorable à sa voiture que Monaco, ils n’ont pas été aussi compétitifs avec le caoutchouc plus tendre jusqu’à présent cette saison, et Pirelli a de nouveau apporté son mélange de pneus le plus tendre ce week-end. La façon dont le groupe motopropulseur Honda de Red Bull rivalisera avec la Mercedes en ligne droite – et, bien sûr, le rôle joué par ces « ailes flexibles » – sera décisive.

Jeux de pouvoir

Bakou est le plus grand test de performance pure et simple du groupe motopropulseur jusqu’à présent cette année. Il arrive également un peu plus tard dans la saison que d’habitude – la plupart des pilotes en seront à leur sixième course avec la même unité – nous pourrions donc voir certains passer tôt à du matériel neuf pour assurer des performances optimales sur cette piste sensible à la puissance.

Auparavant, les constructeurs utilisaient cette course pour introduire des mises à niveau, comme Honda l’a fait en 2019. Cependant, les équipes ne peuvent pas le faire cette année en raison de changements de règles – la prochaine occasion de réviser leur matériel se présente au début de l’année prochaine, lorsque les spécifications du moteur seront gelées. .

Après leur passage aux moteurs Mercedes leaders de leur catégorie cette année, McLaren sera à surveiller. Après le Grand Prix de Monaco dimanche, Verstappen et Carlos Sainz Jnr ont parlé de la performance de la McLaren de Lando Norris dans les lignes droites, la qualifiant de “fusée”.

Files d’attente au T3

Analyse: Comment Mercedes a dupé Vettel pour qu’il se présente seul en qualificationsLes longues lignes droites de Bakou signifient que courir dans le sillage d’une autre voiture est essentiel pour établir le temps au tour le plus compétitif possible en qualifications. Mais bien sûr, tous les pilotes ne peuvent pas nécessairement le faire en même temps, surtout quand il n’y a que 10 voitures en piste en Q3, et toute personne incapable de suivre un autre rival autour du tour sera désavantagée.

Lors de la dernière visite de la F1 à Bakou, Mercedes a joué un coup de maître stratégique en qualifications qui a désavantagé son principal rival Sebastian Vettel en le dupant en le faisant courir sans le sillage d’un autre rival. Méfiez-vous des manigances similaires le samedi.

Les bulletins de qualification de Leclerc

Une partie de la raison pour laquelle Vettel a été laissé seul lors des qualifications il y a deux ans était que son coéquipier Charles Leclerc s’était écrasé au deuxième tour. Leclerc s’est également écrasé lors des qualifications lors de la course précédente à Monaco – bien que cela lui ait assuré la pole position, plutôt que de lui coûter cher.

Comme Monaco, le second tour limité de Bakou signifie que les drapeaux jaune et rouge sont déclenchés facilement, de sorte que les qualifications pourraient à nouveau être perturbées par un pilote commettant une erreur. Ne soyez pas surpris si le débat sur les mérites des règles de qualification de l’IndyCar refait surface samedi soir.

Quant à Leclerc, alors que Ferrari est engagé dans une lutte serrée avec McLaren pour la troisième place du championnat des constructeurs, il devra peut-être le maîtriser pour éviter un autre accident de qualification coûteux sur un circuit urbain.

Perez est-il temps de briller ?

Au début de la saison, Sergio Perez a déclaré qu’il lui faudrait environ cinq courses pour se mettre à niveau dans le Red Bull. C’est le sixième tour. De plus, il a obtenu d’excellents résultats à Bakou dans le passé, notamment des podiums pour Force India en 2016 et 2018.

Bien que Perez attende avec impatience un retour à des circuits de Grand Prix plus typiques pour maîtriser le RB16B – en particulier le double-header récemment annoncé au Red Bull Ring – Bakou devrait être un lieu plus fort pour lui. Cependant, il pourrait découvrir que son travail de samedi garantit que Verstappen obtient un remorquage en Q3.

Un autre drame de vidange?

Un drain a endommagé la Williams de Russell lors de la dernière course de Bakou. La piste temporaire de Bakou est l’un des nouveaux sites de Formule 1. Son dernier week-end de course a connu un départ loin d’être idéal lorsque George Russell a heurté un couvercle de vidange desserré, causant d’énormes dommages à sa Williams. Ce n’était pas le premier problème de ce type sur la piste – en 2016, Valtteri Bottas (dans une autre Williams) a également subi des dommages en raison d’un drain cassé pendant les essais.

Après avoir eu une année sabbatique la saison dernière en raison de la pandémie, j’espère que les organisateurs ont pu éradiquer de tels problèmes opérationnels cette année.

Dernier grand prix sans fans ?

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan sera-t-il la dernière fois qu’une course de Formule 1 se déroulera à huis clos en raison de la pandémie ? Après ce week-end, le championnat revient en Europe, où les organisateurs de courses s’attendent à pouvoir autoriser au moins un nombre limité de spectateurs dans leurs courses.

Après ce week-end, espérons que les jours de courses sans fans seront derrière nous.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

A toi

Selon vous, quelle sera l’équipe à battre au Grand Prix d’Azerbaïdjan ? Donnez votre avis ci-dessous.

Et n’oubliez pas d’entrer vos pronostics pour la course de ce week-end. Vous pouvez modifier vos pronostics jusqu’au début des qualifications :

Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :