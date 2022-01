Est-ce que remuer la rhétorique de Biden entrave la nouvelle manie fasciste améliorée – ou réforme des systèmes injustes ?

Les démocrates parlent le discours – mais n’ont pas le programme systémique pour bloquer le saccage du coup d’État de droite

Rien de ces derniers temps ne ternit ma confiance dans cette loi inébranlable de la politique nationale (et bien au-delà) : ce qui ne s’étend pas avec le temps va très probablement rétrécir. Ce modèle d’expansion contre le rétrécissement fonctionne pour la science, la religion, les affaires, les sports, les carrières, les émissions de télévision, les amitiés ou les mariages. Rien n’est immuable, à l’exception des conséquences imprévues et des Trumpers fous avec des mains perdantes (certifiées) qui continuent de relancer la mise.

Certes, le chef de la secte Trump continue de gaspiller son statut d’élu, malgré des impacts mitigés sur les coups de poing rouges de l’État partie. Aucune minorité qui rétrécit, jamais trompée que son champion ait été démis de ses fonctions, ne peut dicter à une majorité engagée de plus en plus consciente qu’elle est dupée. Rien, pas les élections de mi-mandat, pas le gerrymandering, pas même la Cour suprême, n’est pour toujours – et les vieux dinosaures blancs, fanatiques (non vaccinés, hostiles à la santé) se faneront. Et aucune nouvelle énorme explosion terrestre d’astéroïdes n’est nécessaire.

Premier aperçu : le siège contre le Trumpisme reflète les pulsions vengeresses et autodestructrices du chef de la secte et des crapauds. Avancé en refusant tous les bons conseils des fidèles du parti. « Nous n’avons pas besoin de badges – ni de conseils. » Quel rôle majeur le Parti démocrate a-t-il joué pour alimenter la marche suicidaire du GOP vers le statut de minorité permanente ? A-t-il même un programme stratégique d’élimination directe pour un adversaire mis à genoux ? La première étape vers une réforme systémique progressive est la décimation du mur de veto de droite : c’est pourquoi j’écris ce que je fais.

L’épée à double tranchant de Trump n’est-elle pas pleinement exposée ? L’extravagance même qui a fait de lui une attraction médiatique en 2015 l’exile maintenant à un statut de perdant risible – le président clown bien au-dessus de sa tête est devenu une blague cosmique, aussi heureux de ridiculiser ses propres chefs de parti que de calomnier les démocrates. Le Comité du Congrès du 6 janvier s’en charge, mais les électeurs critiques sont-ils attentifs ? Sont-ils à l’abri de l’horreur totale d’un perdant qui, au lieu de concéder comme tout autre candidat en disgrâce, a concocté la première et unique tentative de coup d’État (échoué) de l’histoire américaine ? Aussi bâclée soit-elle, la double sédition Trump – ne cédez pas, rechargez simplement – ​​est, comme Biden vient de le déclarer, un poignard inquiétant au cœur du transfert de pouvoir démocratique.

Des mots, des mots, des mots

En effet, selon la rhétorique, les discours retentissants de la semaine dernière d’AG Garland, Pres. Biden et le sénateur Schumer ont atteint des sommets prévisibles. Biden était particulièrement fougueux, pour la futée Heather Digby Parton son meilleur de tous les temps, allant « droit à la jugulaire, évoquant Trump 16 fois » sans utiliser son nom, le qualifiant d’« ancien président vaincu » (accent sur le mot vaincu), déclarant que L’ego démesuré de Trump ne lui permettra pas d’admettre qu’il a perdu. Et c’est la vérité – Donald Trump est le plus grand perdant de l’histoire du monde. » Ne pas utiliser le nom de Trump était judicieux parce que – pour paraphraser la boutade « Attendez, ne me dites pas » que je viens d’entendre – pour les fantasmes de MAGA, « à chaque fois que la cloche de Trump sonne, un autre insurrectionnel prend ses ailes ».

Si un véritable changement systémique exige que les réformateurs capitalisent sur le malheur de leurs ennemis, pourquoi les démocrates n’ont-ils pas maximisé l’indignation du public face à l’insurrection, le Big Lie, plus les juniors Never-ending Lies ? La droite s’est salie pendant une année complète, lançant des balles molles aux démocrates qui ont respiré: les chiffres de Biden ont glissé alors que Trump dirige toujours son peloton sans scrupules, personnifié récemment par Ted le lâche Cruz.

Le vainqueur Biden n’a pas réussi ce que je considère comme ses premières tâches : confirmer pour tous sauf Trumper enragé sa légitimité et, deuxièmement, afficher l’instinct de tueur pour optimiser la douleur de droite, déjà criblée de contradictions, de dissidents croissants, de Never Trumpers et de Bush furieux. -Cheney établissement cadre. Le message ne pourrait pas être plus simple : les républicains trumpistes ne sont pas seulement disqualifiés pour gouverner, mais ils posent activement plus de dangers, avec une sédition d’initiés, que les terroristes étrangers.

Dans l’art d’humilier les méchants blessés, les démocrates de Biden ont chancelé comme les généraux réticents de Lincoln pendant la guerre de Sécession. Peut-être que les inculpations grouillantes de NY et de GA contre Trump et un rapport brûlant du Congrès pourraient porter des coups. Mais les démocrates ne réalisent pas que tant que le Trumpisme ne sera pas discrédité et que les républicains ne seront pas en fuite, il n’y aura peut-être pas de projet de loi de suppression des électeurs bien formulé et compensatoire ni de programme Build Back Better, et encore moins de commencer la marche vers des réformes systémiques à faire ou à mourir, répertoriés au dessous de.

Cette position va au-delà des voix progressistes. Liam Kerr sur le site conservateur The Bulwark est d’accord :

Il est difficile d’exagérer à quel point le 6 janvier représentait initialement une opportunité importante pour les démocrates. Le mouvement antidémocratique de Donald Trump avait, de façon violente et grotesque, arboré ses vraies couleurs devant la nation et le monde. Au lendemain des attentats, le Parti républicain a perdu 12 points en faveur de ses propres électeurs tandis que les démocrates ont gagné 7 points avec les indépendants. . . certains des propagandistes les plus ardents et les plus virulents de Trump de Fox News ont reconnu en privé que le président avait franchi une ligne sérieuse.

Un autre contexte du titre de Politico et Corey Robin dit tout : « Les républicains se déplacent rapidement pour cimenter la règle de la minorité. Blâmer la Constitution. La démocratie est en difficulté, mais un coup d’État anarchique n’est pas la vraie menace. Bref, nous avons un parti sans pouvoir

essayant de légiférer un avenir dans lequel il peut perdre les élections mais légalement acquérir ou conserver le pouvoir. Nous avons un deuxième parti, actuellement au pouvoir, qui fait peu pour arrêter le premier. . . La route de la droite vers le pouvoir ne passe pas par la violence de rue, les rassemblements de masse, les fausses nouvelles ou les coups d’État anarchiques. La faiblesse de la gauche n’a rien à voir avec la théorie critique de la race et l’annulation de la culture. Les deux revendications souffrent du même défaut : elles se concentrent sur les marges plutôt que sur la matrice.

Pour vraiment élargir le contexte, j’ajoute que la suprématie masculine et blanche est arrivée avec le Mayflower et que des institutions non démocratiques ont informé la Constitution : voter uniquement par des hommes blancs possédant des biens, le collège électoral, le Sénat, les États autorisés à décider qui vote – ce sont les des faiblesses béantes sur lesquelles bavent les totalitaires de droite. Le trumpisme n’a pas inventé les fissures, mais a (merci Donald) exposé suffisamment de vulnérabilités pour ébranler les fondations et forcer la révision. Corey Robin encore, ce que beaucoup sous-estiment est la

l’architecture du pouvoir de l’État, qui érige des barrières formidables à une représentation égale et à la règle de la majorité dans les trois branches du gouvernement. Les républicains ne luttent pas pour renverser une longue et riche histoire de règles et de normes démocratiques. Ils franchissent une porte ouverte.

Quelques propositions modestes

Jusqu’à ce que les démocrates se rendent compte que leur avenir et celui du pays dépendent tous les deux de la fermeture urgente de ces portes et de l’autonomisation d’une véritable règle majoritaire, toute la belle rhétorique tombe à plat jusqu’à ce que nous entreprenions des tâches difficiles :

1) de vider le Collège électoral dont dépendent tant de poussées autoritaires. Pourquoi aucun démocrate visible ne pousse-t-il à amender la Constitution et à rendre le vote populaire absolu, contournant ainsi d’un seul coup le venin antidémocratique dirigé par l’État ?

2) faire des droits de vote la question fédérale centrale et simultanément menotter de graves gerrymandering dans les districts touchés par le gouvernement fédéral. Aucun pays unifié ne peut tolérer des États voyous qui fabriquent leurs propres règles bizarres selon lesquelles un président national est élu. De Jennifer Rubin le 6 janvier : « Un nouveau sondage de l’Université du Massachusetts-Amherst révèle qu’une majorité d’électeurs soutiennent les réformes », notamment l’inscription automatique des électeurs (52 %), faisant du jour des élections une fête nationale (58 %) et faisant voter par- envoyer une option permanente à tous les électeurs inscrits (54%), le tout à moins de trois points des résultats d’un sondage UMass similaire mené en avril.

3) pour réaliser quelque chose d’important, il est grand temps d’effacer l’obstacle extra-constitutionnel impie appelé l’obstruction systématique. Le Sénat est déjà juste derrière la Cour suprême en tant qu’organe radicalement non représentatif : le seuil de 60 voix ne fait qu’ajouter l’insulte à l’injure. Renforcer les droits de vote, puis refuser de voter pour ceux qui ne poussent pas à l’abolition de l’obstruction systématique et du Collège électoral.

4) racheter la Cour suprême extrémiste en ajoutant de nouveaux juges pour a) la rendre à moitié représentative du pays, et b) compenser l’imposture éhontée et à deux sièges de l’attaque de pirates de Mitch McConnell. Alors que chaque tribunal résiste au changement, la justice dépend du veto de ce tueur de droits, qu’il s’agisse de vote, de droit civil ou d’avortement. Quand une Cour suprême a-t-elle été aussi éloignée des opinions fortement majoritaires ?

5) neutraliser l’indignation de Citizens United, mettant fin au contrôle des milliardaires oligarchiques sur tant de politique, locale et nationale. Le Congrès (sans filibuster) peut renvoyer des limites sur les dons par famille, par saison, par candidat. Aucune science de fusée ici !

6) rétablir une fiscalité juste et progressive. D’énormes majorités approuvent l’imposition des riches, alors jetons un coup d’œil à la réduction des subventions sociales aux industries gonflées (comme le pétrole). Non seulement l’oligarchie insulaire et obsédée d’aujourd’hui entrave l’innovation et donc la prospérité nationale, mais des millions de nos personnes les plus talentueuses, les plus travailleuses et les moins riches ne réaliseront jamais leur potentiel – pour leur bien et le bien général.

Enfin, jusqu’à ce que nous renforcions les murs de notre propre maison, les contraintes domestiques opposeront leur veto aux solutions du grand éléphant mondial : le changement climatique. Oui, cela signifie réaffecter des fonds massifs de « défense » à un soutien « offensif » à la Terre Mère et Père. Ce « nouveau » défi étend les obstacles primordiaux que Martin Luther King a résumés : guerres stupides et impossibles à gagner, discrimination raciale et chômage/répartition grossièrement inégale des richesses.

Pour commencer cette quête, les dirigeants démocrates ne peuvent pas se contenter de faire de beaux discours : ils doivent pleinement tirer parti de l’indignation croissante envers le Trump Rampage et sa grande machine menteuse du chaos. Nous ne pouvons pas sauver le meilleur de l’Amérique sans attirer l’attention du laser sur les lacunes structurelles tectoniques que la droite essaie d’exploiter – et jusqu’à présent, elle s’ouvre davantage à l’auto-incrimination, voire au désastre, qu’au succès. Il est difficile de renverser une structure monumentale vieille de plusieurs siècles. Réparer les fissures est immensément plus facile que reconstruire à partir des décombres après un conflit civil.

_______

Robert S. Becker