Est-ce que Shiba Inu (SHIB) retournera bientôt Dogecoin (DOGE) ?

SHIB a atteint un volume de transactions sur 24 heures de plus de 13 milliards de dollars.

SHIB a attiré les analystes de la cryptographie pour penser que SHB pourrait bientôt retourner DOGE.

Aujourd’hui, Shiba Inu (SHIB) a atteint son nouvel ATH à 0,000442 $.

Un altcoin ERC-20 développé sur la blockchain Ethereum Shiba Inu (SHIB) se développait considérablement sur le marché de la crypto au cours des derniers jours. SHIB a vigoureusement renforcé sa position sur le marché. Selon CoinMarketCap, Shiba Inu (SHIB) a obtenu la 11e position.

En conséquence, au moment de mettre sous presse, SHIB a atteint un volume de transactions sur 24 heures de plus de 13 milliards de dollars. Il s’agissait d’une croissance massive, et cette réalisation de SHIB a attiré les analystes de la cryptographie à penser que SHB pourrait bientôt retourner DOGE. Le 23 octobre, le passionné de crypto a posté un tweet,

Plus encore, ce tweet a atteint plus de 6 000 likes et 1 000 partages sur Twitter. Cependant, il a recueilli de nombreuses opinions différentes sur la possibilité de SHIB de retourner Dogecoin (DOGE). Certains d’entre eux étaient d’accord sur ce point, certains d’entre eux étaient en désaccord avec ce point, encore plus, certains restent neutres.

SHIB est l’une des 15 principales crypto-monnaies, comme mentionné ci-dessus. Selon CoinMarketCap, le prix SHIB se négociait à 0,00004206 $ avec un volume de négociation sur 24 heures de 13 337 613 639 $. Au cours des dernières 24 heures, le prix SHIB a bondi de plus de 48%.

Finalement, SHIB affichait une tendance haussière continue au cours des derniers jours. Au cours des 30 derniers jours, le SHIB est passé de 0,0000072 $ à 0,000004166 $. Et aujourd’hui, Shiba Inu (SHIB) a atteint son nouveau record absolu (ATH) à 0,0000442 $. Si cela continue, le retournement peut se produire bientôt.

En outre, certains pays commencent à adopter SHIB comme l’une des options de paiement pour les biens et services. Le Venezuela, un pays bien connu dans le monde où certaines de leurs boutiques acceptent le SHIB comme mode de paiement.