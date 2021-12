Est-ce que Stephen A. Smith sort avec Molly Qerim, la femme de Jalen Rose ?

Plus tôt cette semaine, la nouvelle a annoncé que l’analyste ESPN NBA Jalen Rose et sa femme, l’animatrice de First Take Molly Qerim, se séparaient.

Étant donné que le couple n’était ensemble que depuis trois ans, la malheureuse mise à jour a été une surprise.

Rose n’a pas perdu de temps à essayer de prendre de l’avance sur l’histoire et à tenter de remettre les pendules à l’heure sur la vraie raison du divorce du couple.

Jeudi, cependant, les choses ont pris une tournure étrange.

Selon le MTO, il y a des discussions sur Qerim qui pourrait maintenant sortir avec la star de First Take Stephen A. Smith.

« MTO News s’est entretenu avec deux employés d’ESPN qui travaillent à proximité de Stephan A et Molly, et tous deux ont dit qu’ils soupçonnaient que les deux pourraient sortir ensemble », indique le rapport.

« Elle est définitivement le type de Stephen A, une femme non noire avec des caractéristiques » exotiques « . » Molly est ethniquement mixte, italienne et albanaise », a ajouté l’un des employés.

Un deuxième employé a semblé d’accord.

« Ils flirtent beaucoup devant la caméra », ont-ils ajouté. «Je pensais que tout n’était que jeu-jeu. Mais maintenant que nous apprenons qu’elle est célibataire depuis un an. Oui, il semble que quelque chose se passe.

Ce n’est pas la première fois que Smith est lié à un collègue de cette manière.

Les actions ont des conséquences. https://t.co/TPnBzy8ncP – Jeu 7 (@game7__) 9 décembre 2021

Alors, y a-t-il quelque chose dans cette rumeur ?

Il est impossible de le dire avec certitude. Parfois, là où il y a de la fumée, il y a du feu. D’autres fois, c’est juste de la fumée.

Qu’est-ce que c’est dans ce cas particulier ? Le temps nous le dira.

En rapport: De nouveaux détails sur la mort de Demaryius Thomas apparaissent