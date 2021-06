Est-ce que SwissToken vaut la peine d’être acheté ? Un examen approfondi d’un jeton de richesse

in

SwissBorg CHSB / USD, un jeton ERC-20 basé sur Ethereum et sécurisé par un consensus de preuve de participation (PoS), est passé de 1,07 $ le 27 mai à 0,63 $ le 18 juin. Cependant, cette baisse pourrait être temporaire, et SwissBorg est sur le point de rebondir.

SwissBorg a montré de multiples catalyseurs de croissance en 2021

SwissBorg a été lancé en 2017 avec l’intention de révolutionner la banque privée suisse en utilisant des contrats intelligents pour créer un réseau décentralisé pour les finances personnelles.

Le principal mode de fonctionnement de SwissBorg consiste à utiliser son jeton CHSB multi-utilitaire, qui permet aux utilisateurs d’effectuer différentes actions sur le réseau. La CHSB a également un programme Performance, Community Index, Protect and Burn qui entraîne une diminution de l’offre et de la participation, qui contribuent tous à son utilisation et, en fin de compte, à sa valeur.

Les créateurs ont également publié une application SwissBorg Wealth, qui utilise la technologie sans clé MPC et permet aux utilisateurs d’échanger entre FIAT et les crypto-monnaies en quelques secondes. Au cours de l’offre initiale de pièces (ICO), 1 milliard de jetons CHSB ont été extraits et lancés.

Le 13 mai, SwissBorg a accéléré sa croissance et sélectionné la plate-forme banking-as-a-service d’Open Payd en Europe. Cette plate-forme lui a permis d’intégrer de manière transparente une suite complète de services financiers dans l’expérience utilisateur, en accélérant les vitesses de traitement et en réduisant les coûts d’exploitation pour soutenir la croissance future de l’entreprise. Cela a montré dans quelle mesure la technologie est mise en œuvre en Europe, conduisant à la croissance. Ici, CHSB était évalué à 1,11 $.

Le 16 juin, le CSO et le cofondateur de SwissBorg, Anthony Lesoismier, ont partagé des joyaux d’investissement pour les investisseurs en cryptographie, où il a discuté d’informations sur la gestion des risques, la taille de la position et d’autres considérations d’investissement.

« Je pense que nous avons un système de pensée qui n’encourage pas les gens à penser par eux-mêmes. Je vous donne un exemple : si vous allez voir un investisseur professionnel, il vous dira que vous devez vous diversifier. Donc, vous devez investir cette somme d’argent, et vous devez prendre un peu de cela et un peu de cela. Et c’est pourquoi, même si vous n’y croyez pas, vous devez investir ».

Cet intérêt accru pour le token CHSB, comme on en parle maintenant. Le 17 juin, SwissBorg a annoncé son soutien au XRP. L’application mobile permettait aux utilisateurs d’acheter, de vendre et d’échanger des crypto-monnaies, dont la dernière en date est le XRP. Ceci, à son tour, signifie que les utilisateurs de SwissBorg peuvent démarrer le processus de trading avec une autre crypto-monnaie qui pourrait augmenter la demande de CHSB.

Le 18 juin, CHSB était évalué à 0,63 $. Cela pourrait être un signal de vente fort si le prix tombe en dessous du niveau de support de 0,50 $. Cependant, avec l’ajout de nouvelles crypto-monnaies à son application mobile et la collaboration avec la plate-forme bancaire en tant que service Open Payd en Europe, nous pourrions également voir davantage d’acheteurs profiter de la faiblesse récente en achetant CHSB maintenant à long terme. Cela a beaucoup de sens.

On pourrait s’attendre à ce que CHSB rebondisse à 0,75 $ à court terme et reteste ses plus hauts à long terme.

