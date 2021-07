Est-ce que The Forever Purge est le dernier film de purge ? Le producteur Jason Blum explique

Contrairement à The First Purge, qui était une préquelle se déroulant avant les événements du film original de 2013, The Forever Purge est une suite directe de The Purge: Election Year qui avance dans la chronologie de la franchise et voit les fascistes New Founding Fathers Of America reprendre le pouvoir et rétablir le spectacle d’horreur annuel de 12 heures dont la série porte le nom. Le gros problème cette fois, cependant, est que ceux qui aiment beaucoup le processus de purge décident qu’ils ne veulent plus se limiter à une seule demi-journée de chaos, et un mouvement commence à l’échelle nationale qui voit l’anarchie et la violence continuer même après que la Purge soit officiellement déclarée terminée.