Est-ce que The Rock rejoint le prochain Space Jam ?

. LeBron James

En quelques jours seulement de sa sortie, la suite de Space Jam a connu un succès retentissant. Les cinémas aux États-Unis ont juste un film qui plait à la jeune génération et à leurs parents en même temps puisqu’il a une union d’une star dans LeBron James qui génère des émotions dans les deux groupes.

La suite du film classique des années 90 “Space Jam” sera disponible dans les salles à partir de ce vendredi. Le film, intitulé Space Jam: A New Legacy, mettra en vedette LeBron James, qui tentera de sauver son fils des antagonistes du film aux côtés des personnages classiques de Looney Tunes.

Comme c’était le cas dans la première version du film dont Michael Jordan était la vedette, de nombreuses célébrités du monde du sport et du cinéma ont rejoint le projet. Parmi eux se trouvaient de nombreux amis de la star de cinéma.

Jouer

Interview de Malcolm D. Lee : Space Jam : un nouvel héritage Nous interviewons le réalisateur de Space Jam : un nouvel héritage Malcolm D. Lee à propos de la réalisation du film. screenrant.com facebook.com/. twitter.com/. instagram.com/.2021-07-14T19:00:24Z

Un troisième volet de Space Jam est-il déjà prévu ?

Maintenant, nous commençons à parler d’un tiers de cette histoire et il semble que LeBron aura une autre célébrité en tête pour ce que pourrait être la suite de ce grand projet.

Jouer

Space Jam: A New Legacy – Bande-annonce 2LeBron James et la Tune Squad n’ont qu’une seule chance de remporter le jeu à plus gros enjeux de leur vie. Regardez-les s’affronter sur le terrain contre la Goon Squad dans Space Jam: A New Legacy dans les cinémas et HBO Max – le 16 juillet. #SpaceJamMovie —————– facebook.com/SpaceJamMovie instagram.com/SpaceJamMovie/ twitter.com / spacejammovie / —————– Bienvenue à la Jam !… 09/06/2021T16:00:06Z

La star qui a été évoquée est The Rock, qui est déjà une référence mondiale grâce à sa carrière dans le monde du cinéma. L’ancien champion de la WWE a laissé la lutte derrière lui et, après avoir passé plusieurs années en arrière-plan de l’industrie hollywoodienne, a réussi à se faire un nom et à devenir l’acteur le mieux payé.

Le dernier connu de sa carrière cinématographique serait lié à la saga Space Jam. Le réalisateur du film, Malcolm D. Lee, a été interviewé cette semaine sur Entertainment Weekly, où il a révélé qu’il serait très intéressé par le rôle principal de The Rock dans une troisième partie. «Dwayne Johnson serait un choix intéressant. Ce serait différent. Je ne sais pas exactement quelles seraient ses compétences, peut-être qu’il retournera à la lutte. Cela pourrait être intéressant aussi », a ajouté Lee.

The Rock fait une tombola parmi l’équipe de production pour son dernier film

Le prochain film de The Rock, Black Adam, devrait être un autre énorme blockbuster dans le monde. Ce long métrage sortira bientôt.

Cette semaine, le tournage s’est terminé et, pour célébrer, il a décidé de tirer au sort 10 000 $ parmi l’équipe de production de ce projet.

Cela a été filmé et publié sur le compte Instagram de l’acteur et ex-lutteur dans lequel une rumeur circule dans les réseaux selon laquelle il est possible qu’il revienne sur le plus grand événement de la lutte : Wrestlemania. Cela devra être vu à l’avenir.

Suivez la page Facebook de Heavy et Right Now’s Lakers pour les dernières nouvelles, rumeurs et contenus !

Suivez maintenant Même sur Instagram

LIRE LA SUITE : L’attaquant des Lakers signe un contrat avec l’équipe européenne : qui est-il ?