Est-ce que tous les écouteurs vous dérangent? Astuces pour rendre vos casques plus confortables | La technologie

Nous les utilisons principalement avec le mobile, mais de nos jours, la commodité de écouteurs sans fil a réussi à les associer à des types d’appareils: tablettes, consoles, télévisions, ordinateurs, enceintes intelligentes …

Ils sont très pratiques et nous les aimons, car ils nous donnent de l’intimité, nous isolent de l’environnement lorsque nous en avons besoin et nous empêchent de déranger les autres lorsque nous écoutons de la musique avec le volume élevé. Mais ils ont un problème: la plupart des modèles sont de taille unique, et à la place, il y a des millions de têtes différentes.

Nous avons tous déjà été dérangés par les casques, mais il y a des gens qui sont particulièrement sensibles. Pression sur la tête, inconfort dans le pavillon auditif, transpiration, démangeaisons … Il y a plusieurs causes qui affectent, et qui produisent différents effets négatifs.

C’est très frustrant d’acheter de bons casques qui valent 200 ou 300 euros, puis de voir ça Ils vous serrent, laissent une marque ou rendent vos oreilles trop chaudes.

Avant de retourner, veuillez essayer ces trucs et astuces si vos écouteurs vous dérangent.

L’inconfort des casques

Mes cheveux ou mes oreilles me démangent

Vous avez peut-être remarqué qu’après avoir porté des écouteurs pendant longtemps, vos cheveux, vos oreilles ou votre cou commencent à vous démanger.

Il est assez rare que cela se produise, car les écouteurs sont souvent fabriqués à partir de matériaux hypoallergéniques qui réduisent la probabilité qu’une réaction électrique se produise.

Mais si les casques sont de mauvaise qualité, qu’il fait chaud et que vous transpirez, ces réactions peuvent survenir.

Il y a peu de choses que nous pouvons faire ici, car c’est une réaction spontanée de notre corps. Vous pouvez réduire les effets si vous essuyez votre sueur lorsqu’elle apparaît, et vous enlevez vos casques et vous ventilez la zone de contact toutes les 15 à 20 minutes.

Mais la chose la plus sensée à faire est de changer les écouteurs et d’en rechercher d’autres qui ne génèrent pas ces effets indésirables.

Les coussinets me donnent de la chaleur!

Un problème très courant dont souffrent de nombreuses personnes est que les coussinets d’oreille fournis avec les écouteurs produisent beaucoup de chaleur.

Certains sont fabriqués dans un matériau viscoélastique qui épouse parfaitement la forme de chaque oreille, pour isoler le bruit et créer de meilleures basses, mais en retour, ils donnent beaucoup de chaleur.

Je connais une personne qui avant d’écouter de la musique mettez les écouteurs au réfrigérateur (seulement en été) pour les rafraîchir, mais ce n’est pas une solution très orthodoxe, et son effet ne dure pas longtemps.

Est plus rationnel changer les coussinets d’oreille pour d’autres en matériau respirant et léger, comme du velours.

Chez Amazon, vous trouverez des dizaines de recharges de tous matériaux et de toutes tailles. Commencez par rechercher ceux qui sont compatibles avec votre modèle d’écouteurs. Si vous ne pouvez pas les trouver, mesurez leur diamètre et cherchez des coussinets de cette taille.

Les coussinets sont très durs

Un autre désagrément assez courant concerne la dureté du casque. Il est inévitable qu’ils se resserrent, pour empêcher le bruit de pénétrer, que les autres vous entendent et que la basse soit perdue. Mais pas au point de ressentir de la douleur.

Si cela se produit, la première option est cambrer le serre-tête ou le serre-tête vers l’extérieur, pour les ouvrir un peu et qu’ils ne rentrent pas tellement. Mais soyez prudent avec cela, car si vous forcez trop le bracelet, il peut se casser ou perdre sa forme et il ne correspondra plus à votre tête.

Une autre solution est changer les pads pour les plus doux. Recherchez des coussinets de remplacement en velours ou en mousse à mémoire de forme, qui épousent la forme de votre oreille sans être trop serrés.

Vous perdrez sûrement l’isolation et les basses, mais vous gagnerez en confort.

Mes oreilles ne vont pas!

Il se peut que vous ayez de grandes oreilles ou que vous achetiez des casques avec de petits coussinets, et les oreilles sortent, ou ils ne rentrent pas à l’intérieur.

Une astuce consiste à acheter un pad bon marché et couper la mousse découpé en tranches, obtenant une sorte de rondelle d’oignon en mousse que vous pouvez insérer à l’intérieur de l’écouteur, sous la base du coussin. Cela le soulèvera un peu, laissant plus de place pour que votre oreille s’adapte.

Cela ne peut pas être fait avec tous les modèles, car dans certains la mousse du coussin est collée et vous ne pouvez rien mettre en dessous, mais pour tester …

Le problème des lunettes

Pour écouter de la musique, de nombreuses personnes qui portent des lunettes les enlèvent.

Mais si vous devez passer un appel vidéo, ou si vous aimez écouter de la musique tout en travaillant pour vous détendre, les tempes des lunettes peuvent devenir de la torture, lorsque les coussinets les pressent contre la tempe.

Consultez les conseils ci-dessus pour acheter des coussinets plus légers, ce qui peut vous aider.

Une autre solution plus radicale est celle proposée par l’éditeur Whitson Gordon de Popular Science: faire une entaille dans le tampon en forme de tige des lunettes. Vous chargez votre casque, mais cela semble fonctionner. Vous pouvez le tester avec un tampon de remplacement bon marché.

Le diadème marque ma tête

Selon la qualité du casque, le bracelet ou le serre-tête peut être une simple bande de plastique, une bande de cuir ou une bande de finitionl recouvert de coussinets.

Selon la forme et la taille de votre tête, elle peut vous serrer à un certain endroit. Heureusement, nous pouvons faire plusieurs choses.

Une solution maison est prends une chaussette étroite, coupe-la les doigts et utilisez-le comme couverture pour le serre-tête. Vous serez surpris de voir à quel point cela fonctionne bien, même si ce n’est pas très esthétique.

Vous pouvez également acheter une housse de bandeau professionnelle:

Sur Amazon, il y en a des dizaines, la marque Geekria est l’une des plus populaires et elle a une grande variété.

Enfin, vous pouvez choisir de démonter complètement le casque, retirez le bandeau qui vous pose problème et remplacez-le par une bande de cuir, de la mousse attachée avec du velcro ou de la colle sur le fil lui-même, etc. C’est risqué, mais parfois ça marche …

Le bandeau est très serré

Un autre problème lié au précédent, mais différent, est que le groupe ne vous fait pas mal à la tête, mais il le fait serrez les coussinets d’oreille trop fort.

Une astuce pour lui donner un peu de soi peut être vue sur la photo précédente: assemblez des livres et ajustez le serre-tête, en fonction de ce que vous voulez ouvrir, mais sans trop le forcer. Laissez-le comme ça pendant quelques jours et essayez …

Vous devez être prudent avec cette astuce, car elle peut trop déformer le groupe.

Avec ces conseils si les écouteurs vous dérangent, nous espérons que vous pourrez obtenir un certain soulagement. Chanceux!