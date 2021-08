Est-ce que tout est Trea Turner dans ses débuts de départ pour les Dodgers

in

Enfin le jour arriva. L’une des embauches de l’année dans le MLB, Trea Turner, a fait ses débuts dans la formation de départ pour les Dodgers de Los Angeles.

Le nouvellement activé de la liste Covid -19 a montré tout ce qui était attendu à son arrivée dans l’équipe. Il avait eu une présence au bâton lors du premier match de la série en tant que frappeur pincé, le jour même de son arrivée à Los Angeles.

Trea avec les roues! pic.twitter.com/ZmDZpDdsnu – Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 8 août 2021

Les jeux de premier ordre au deuxième coussin, la discipline au marbre (commençant le jeu sur des bases sur balles), la vitesse de base (il a marqué sur la course en partant du premier au premier avec le double de Muncy et le but volé à la cinquième manche) ne sont qu’une partie de ce que Trea peut mettre en jeu.

À son premier match complet avec les Dodgers de Los Angeles, Trea Turner a reçu son premier but, a marqué son premier point, a réussi son premier coup sûr et a volé une jambière pour la première fois.

Roberts a déclaré que Trea Turner avait le feu vert pour partir à tout moment. – Ron Cervenka (@Think_BlueLA) 8 août 2021

Comme si cela ne suffisait pas, il a réalisé trois jeux magistraux en deuxième base, alignant de l’avant au milieu de terrain et, pour finir, en arrière. Trea est devenu le déclencheur d’un jeu joyeux et avec tout le monde participant à des rôles principaux dans l’équipe.

Mais la plus grande et la meilleure contribution est la sécurité. Un tour au bâton que les adversaires doivent respecter et une position défensive pour laquelle il n’est pas conseillé de frapper.