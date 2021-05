Est-ce que Uniswap (UNI) monte ou descend ? Voici ma prévision de prix pour juin

Le prix de l’Uniswap UNI / USD a augmenté depuis le début de l’année et a atteint un niveau record au-dessus de 45 $ le 3 mai. Depuis lors, le prix s’est effondré, le volume quotidien des transactions s’est affaibli et le risque de nouvelles baisses n’est probablement pas terminé.

Analyse fondamentale : Uniswap a sorti la troisième version de son logiciel ce mois-ci

Uniswap est un protocole décentralisé pour la fourniture de liquidité automatisée dans Ethereum qui ne nécessite pas d’intermédiaires ou de dépositaires pour faciliter les échanges. Ce protocole a été créé en 2018 par Hayden Adams, mais le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a d’abord décrit la technologie qui a inspiré sa mise en œuvre.

Uniswap est essentiellement un protocole d’échange de devises et un projet très réussi qui fait partie du mouvement de la finance décentralisée (DeFi). Le volume d’échanges mensuel d’Uniswap a atteint 20 milliards de dollars au premier mois de 2021, démontrant clairement la croissance exponentielle du secteur.

Le prix d’Uniswap a augmenté depuis le début de l’année et a atteint un record au-dessus de 45 $ le 3 mai. Depuis, le prix s’est effondré, le volume quotidien des échanges s’est affaibli, mais la bonne nouvelle est qu’Uniswap a publié la troisième version de son logiciel ce mois-ci.

La troisième version du logiciel Uniswap permet aux teneurs de marché sophistiqués de verrouiller leurs dépôts au sein du groupe, et il est rapidement devenu l’échange décentralisé le plus populaire sur Ethereum. Cela améliore l’efficacité pour les traders, car les anciennes versions pourraient ne pas correspondre au marché en raison de transactions importantes et d’un gaspillage de liquidités.

« Il y a eu beaucoup de spéculations lorsque nous avons annoncé pour la première fois la v3 car elle était beaucoup plus complexe et la liquidité n’est pas tout à fait identique. Des personnes ont également posé des questions ouvertes; ce serait possible? Et la réponse est oui, c’est tout à fait possible », a déclaré Hayden Adams.

Uniswap est un projet très prometteur, et le prix de cette crypto-monnaie pourrait remonter à des niveaux que nous avons vus plus tôt ce mois-ci. Cela ne se produira certainement pas dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, et les commerçants doivent être conscients que si le prix du Bitcoin tombe en dessous du support de 30 000 $, cela influencera négativement Uniswap.

Analyse technique : Uniswap pourrait encore s’affaiblir dans le marché baissier actuel

Source des données : tradingview.com

Uniswap pourrait s’affaiblir davantage dans le marché baissier en cours, et si le prix tombe à nouveau en dessous de 15 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 10 $ ou même inférieur. D’un autre côté, si le prix dépasse les 30 $, ce serait un signal “d’achat” fort, et nous avons une voie claire vers le niveau de résistance de 40 $.

résumé

Uniswap a prolongé sa correction par rapport aux sommets historiques supérieurs à 45 $, enregistrés le 3 mai, et le prix de cette crypto-monnaie pourrait encore s’affaiblir dans les prochains jours. Il est également important de mentionner que le prix d’Uniswap est corrélé au prix de Bitcoin, et les investisseurs dans cette crypto-monnaie devraient également avoir Bitcoin sur leur « liste de surveillance ».