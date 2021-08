09.08.2021 à 20:02 CEST

Donald Trump est la figure antagoniste du football féminin américain. Malgré le succès de l’équipe nationale, qui a remporté deux Coupes du monde en 2015 et 2019, l’ancien président nou arrêter d’attaquer un groupe qui est déjà entré dans l’histoire pour avoir été la première équipe féminine à remporter deux championnats du monde consécutifs.

Après avoir atteint la médaille de bronze aux Jeux Olympiques, l’ancien président des États-Unis a publié la déclaration suivante : « Si notre équipe de football, dirigée par un groupe radical de maniaques de gauche, n’avait pas été ‘réveillée’, elle aurait remporté le médaille d’or au lieu de bronze », a-t-il écrit. ‘Réveillé ‘signifie que vous perdez, tout ce qui est ‘réveillé’ fait mal, et notre équipe de football a certainement mal fait”il ajouta.

Cependant, la critique de l’équipe nationale n’est pas restée ici. Il s’est concentré sur Rapinoe, avec qui il mène un dur combat depuis deux ans : “La femme aux cheveux violets a terriblement joué et passe trop de temps à penser à la politique de gauche radicale et à ne pas faire son travail !“, a-t-il conclu.

Quelques mots auxquels le footballeur n’a pas tardé à répondre : “Ça revient dans l’oreille d’un sourd. Je dis juste, « Est-ce que vous encouragez les gens à faire le mal ? » »il a répondu dans une interview avec The Hill. “Le tournoi que nous voulions. La performance que nous avons eue lors du dernier match c’est ce que nous voulons être et c’est ce que nous sommes“, a-t-il condamné.

Et c’est que, pour comprendre ces déclarations, il est nécessaire de connaître l’histoire que les deux entretiennent. Trump a critiqué les joueurs pour s’être agenouillés pendant l’hymne. Et ceux-ci, ils ont refusé de se rendre à la Maison Blanche pour célébrer la Coupe du monde que la France a accueillie. “Votre message exclut les personnes qui me ressemblent, les américains qui peuvent vous soutenir & rdquor;a déclaré Rapinoe. Et dans le discours, elle a crié : Nous sommes bien plus qu’un groupe de sportives. Il n’y a rien que je ne puisse pas affronter ” expliqua-t-il. “Certains d’entre nous ont des cheveux roses et violets, des tatouages, il y a des filles blanches et noires et toute la diversité entre les deux, nous avons des filles hétéros et gays& rdquor;, quelque chose qui va à l’encontre des idéaux de l’ancien président, très différents de ceux défendus par l’équipe.