Est-ce que vous ou votre partenaire gagneriez ce défi de la vaisselle ?

Laveuses anti-rayures avancées Scotch-Brite® Scrub Dots

Scotch-Brite

Le couple très charmant Ariel Padilla et Dave Mizzoni savent une chose ou deux sur le maintien de la paix tout en gardant les lapins de la poussière à distance. Les partenaires de longue date ont partagé un appartement d’une chambre de 700 pieds carrés à Harlem pendant des années, et faire de leur espace un endroit agréable où rentrer à la maison après de longues journées passées à travailler en ville est une priorité pour eux deux. Comment ils abordent cet objectif est une autre histoire.

Regardez ci-dessus pendant que nous testons leurs techniques de lavage de la vaisselle à l’aide des épurateurs antibactériens Scotch-Brite® Advanced Scrub Dots, qui moussent rapidement et éliminent même les résidus d’œufs collés. Plus : restez à l’écoute pour un aperçu de l’accessoire de nettoyage inhabituel d’Ariel et le verdict final sur qui est le meilleur lave-vaisselle !

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io