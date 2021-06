Est-ce que Voyager Token vaut la peine d’être acheté ? Investir dans des prêts

Voyager VGX / USD est une application de prêt de crypto-monnaie qui a été lancée en janvier 2019 et n’a cessé de gagner en popularité depuis. Cela était dû au fait qu’il était facile à utiliser et qu’il dispose de ce qu’on appelle un moteur de routage de commandes intelligent qui trouve les meilleurs prix et les transmet ensuite au commerçant. Il n’a pas de frais ou de commissions supplémentaires, mais prend une partie de la marge.

Le jeton Voyager récompense les utilisateurs et est le jeton natif de l’écosystème. Il offre aux utilisateurs des récompenses en espèces, des intérêts lorsqu’ils sont conservés dans le portefeuille et d’autres mécanismes au sein du programme de fidélité.

Les jetons eux-mêmes ont été émis en tant que jetons ERC-20, ce qui signifie qu’ils fonctionnaient sur le réseau Ethereum. Cela signifie qu’ils ne peuvent pas être extraits comme de nombreux actifs cryptographiques de preuve de travail. Il est encourageant que Voyager ait reçu l’approbation de la Financial Industry Regulatory Authority, Inc. (FINRA).

Faut-il acheter VGX ?

Le 17 juin, Landon Cassill s’est associé à Voyager Digital Ltd. Ce partenariat se poursuivra pour le reste de la saison 2021 des NASCAR Xfinity Series. Cela fait de Cassill le premier conducteur à recevoir un paiement intégral en crypto-monnaie. Ce parrainage devrait donner un coup de pouce marketing à Voyager Token, augmenter sa popularité et sa demande sur le marché, et ainsi potentiellement faire augmenter son prix d’ici la fin juin. Dans le même temps, SHIB a également été lancé sur Voyager. Cette prise en charge accrue de la crypto-monnaie sur la plate-forme entraînera une exigence plus élevée pour les jetons VGX et avec une demande plus élevée, vous constaterez généralement une augmentation de prix.

La source de données; coinranking.com

Le 18 juin, VGX valait 2,35 $. Il est clair que l’équipe Voyager alimente la plate-forme et la pièce avec le parrainage et le soutien de NASCAR pour certaines des crypto-monnaies les plus récentes et les plus populaires, telles que SHIB.

En tant que tel, nous pourrions voir que vous pourriez gagner jusqu’à 3 $ d’ici la fin du mois, et si vous pouvez maintenir cet élan et participer à plus de sports et d’événements, vous pourriez très bien atteindre la barre des 6 $ que vous aviez à la fin février et début mars.

Voyager a débuté en 2021 avec une valeur de 0,16 $, faisant de ses 2,35 $ actuels le signe d’une croissance énorme. Si vous parvenez à franchir à nouveau la barre des 3 $ d’ici la fin juin, vous avez un bel avenir devant vous.

Le poste Est-ce que Voyager Token vaut la peine d’être acheté? Investir dans des prêts est apparu en premier sur Invezz.