« Est-ce qu’il fait des tours de cartes ? »

Roy Keane n’a montré aucune pitié dans son analyse de la situation de Jordan Henderson avant le dernier match amical de l’Angleterre avant l’Euro 2020.

Henderson n’a plus joué au football depuis février et n’a encore participé à aucun des deux matchs d’échauffement des Three Lions.

Henderson semble susceptible de jouer contre la Roumanie à un moment donné

Il a de nouveau été nommé sur le banc contre la Roumanie, avec un commentaire du match en direct sur talkSPORT, et fait face à la perspective de se lancer dans le tournoi avec peu ou pas de temps de jeu.

Le joueur de 30 ans a été mis à l’écart en raison d’une blessure à l’aine en février et a raté le reste de la saison de Liverpool, mais a fait le banc pour le dernier match.

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, a décidé de le choisir, ainsi que Harry Maguire de Man United, malgré leurs problèmes de forme physique et de blessure.

L’ancien milieu de terrain de la République d’Irlande, Keane, pense que l’homme de Liverpool ne devrait pas du tout être impliqué car il n’est clairement pas en forme.

Keane n’a pas été impressionné par la décision d’emmener Henderson à l’Euro 2020

Il a déclaré à ITV : « C’est déjà une distraction pour Jordan. J’étais convaincu qu’il allait jouer l’autre jour et peut-être commencer un match.

«Je sais qu’il est question qu’il vienne pendant les 45 secondes minutes, mais pourquoi ne pas le faire démarrer dans les 45 premières minutes où il y a évidemment plus d’intensité?

« En deuxième mi-temps, il y aura beaucoup de changements. Je pense que c’est une énorme distraction. Il est clair que Jordan n’est pas en forme. Je ne pense pas qu’il devrait être impliqué.

“Eh bien, il ne peut pas être en forme s’il ne peut pas commencer le match contre la Roumanie. Physiquement et mentalement, le match d’aujourd’hui ne sera pas si difficile à gérer.

«C’est un joueur expérimenté, mais ne pas taper dans un ballon pendant trois mois et demi et aller à un championnat d’Europe… il ne peut pas avoir raison.

« J’ai entendu beaucoup de gens dire qu’ils le voulaient partout ? Pour quelle raison? Fait-il des tours de cartes ? A-t-il une chansonnette ? Faire des quiz le soir ? Qu’est-ce qu’il fait?

« Et si vous êtes Liverpool, vous ne seriez pas non plus heureux.

Henderson peut ne pas être entièrement disponible pour le début du tournoi

« Sûrement, Jordan ne veut pas être dans les parages s’il est une sorte de pom-pom girl, vous voulez jouer, et il est clairement loin de ça.

«Ce dont vous avez besoin après trois mois et demi d’absence, c’est peut-être trois ou quatre matchs. S’il passe les 45 secondes suivantes, cela signifie-t-il qu’il est une option dans deux ou trois semaines ?

“Il n’est clairement pas assez en forme.”

