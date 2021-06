Mick Schumacher était furieux contre son coéquipier Nikita Mazepin alors que le duo a failli entrer en collision à 300 km/h alors qu’ils sprintaient vers la ligne d’arrivée.

Mazepin a admis qu’il était frustré d’avoir été battu à la 12e place par son coéquipier. La paire a franchi la ligne séparée de seulement sept centièmes de seconde.

La caméra embarquée de Schumacher a montré que Mazepin se faufilait vers lui alors que son coéquipier se rapprochait alors qu’ils accéléraient du virage 20 vers la ligne d’arrivée. Schumacher a gesticulé avec colère contre Mazepin, puis s’est plaint à la radio après avoir franchi la ligne d’arrivée.

« Qu’est-ce que c’était que ça, honnêtement ? » s’est exclamé Schumacher à la radio. « Sérieusement, il veut nous tuer ?

« J’ai compris Mick, drapeau à damier », a répondu son ingénieur de course.

Mazepin a déclaré qu’il était déçu de perdre la position car il n’avait pas suffisamment de puissance de sa batterie pour distancer Schumacher jusqu’à la ligne.

“Le principal était que je suis un peu contrarié d’avoir perdu ma position face à mon coéquipier dans la ligne droite principale”, a-t-il déclaré. « J’ai manqué de batterie là-bas, donc j’étais un peu un passager assis. Mais c’est comme ça. »

La paire a terminé 12e et 13e, leurs meilleurs résultats de la saison jusqu’à présent, ce qui a permis à Haas de se classer neuvième du championnat devant Williams.

“Je pense [it’s] un beau chiffre pour l’équipe, mais évidemment des situations inattendues se sont produites avec les autres pilotes qui nous ont permis d’obtenir cette position. Mais dans l’ensemble, c’est plutôt positif.

Après avoir passé une grande partie de la course derrière Schumacher, Mazepin l’a dépassé après le redémarrage à deux tours de la fin. Il a révélé qu’il avait dû faire face à un problème de freins pendant la course, au cours duquel il est parti à un moment donné.

“La course en elle-même n’était pas mauvaise”, a-t-il déclaré. “Très embêtant car certaines choses nous ont fait tomber à la renverse.

« Le rythme était là mais nous expérimentions quelque chose car je devais gérer les freins dès le début car ils surchauffaient. J’ai dû changer mon biais de freinage et à cause du changement, j’étais alors très enclin au blocage et j’ai failli percuter un mur, ce qui m’a fait perdre beaucoup de temps. Mais tant de fois, la course a été arrêtée puis a repris vie. »

