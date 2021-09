Est-ce qu’iOS 15 est plus rapide qu’iOS 14.7 ? Ce test de vitesse a la réponse

in

La version iOS 15 d’Apple approche à grands pas, et si l’histoire en est une indication, elle arrivera fin septembre. Et tandis que certains utilisateurs d’iPhone téléchargent les nouvelles mises à jour iOS au fur et à mesure de leur arrivée, d’autres ont tendance à éviter les nouvelles mises à jour iOS si leur système fonctionne normalement.

Bien que les nouvelles mises à jour iOS introduisent toujours une multitude de nouvelles fonctionnalités intéressantes, la réalité est qu’une nouvelle mise à jour iOS peut parfois ralentir un appareil plus ancien. Même si Apple travaille dur pour introduire des améliorations de performances avec chaque mise à jour iOS, la réalité est que les nouvelles mises à jour iOS sont principalement conçues pour un matériel plus récent. Alors bien sûr, iOS 15 fonctionnera sur un iPhone 6s, mais cela ne signifie pas nécessairement que c’est une mise à niveau digne si vous avez un appareil aussi ancien.

Meilleure offre du jour Comment ces prises intelligentes Wi-Fi les plus vendues avec Alexa et Google ne coûtent-elles que 4,05 $ chacune ?! Prix ​​catalogue : 17,99 $ Prix : 16,19 $ Vous économisez : 1,80 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Qu’est-ce qui est plus rapide, iOS 15 ou iOS 14.7.1 ?

Pour aider à répondre à cette question, il y a une vidéo faisant le tour qui oppose un iPhone exécutant iOS 15 à un iPhone exécutant iOS 14.7.1. Pour être clair, iOS 15 est toujours en version bêta et il est possible que la version d’expédition fonctionne différemment.

La vidéo ci-dessous est instructive car elle montre les performances du matériel plus ancien avec iOS 15 bêta 8. Si vous avez un iPhone plus ancien, cette vidéo est définitivement à regarder.

iOS 15 concerne davantage les nouvelles fonctionnalités que les performances du système

Comme en témoigne la vidéo ci-dessus, les iPhones plus anciens démarrent un peu plus rapidement avec iOS 14.7.1 qu’iOS 15. De plus, les tests n’ont démontré aucune amélioration significative de la vitesse entre les deux systèmes d’exploitation mobiles.

En fait, si vous regardez attentivement la vidéo, vous remarquerez que certaines tâches, comme l’ouverture de l’application Maps, s’exécutent un peu plus rapidement sur iOS 14.7.1 que sur iOS 15. Cette différence diminue avec les iPhones plus récents. Cependant, cela souligne le fait que les nouvelles itérations d’iOS sont principalement conçues pour les appareils plus récents.

Faut-il passer à iOS 15 ? Eh bien, c’est une question délicate. Si vous possédez un appareil plus ancien comme l’iPhone SE, vous constaterez peut-être un léger décalage dans les performances. Cependant, si vous souhaitez profiter de certaines des nouvelles fonctionnalités d’iOS 15, le compromis peut en valoir la peine.

Fonctionnalités iOS 15 à surveiller

iOS 15 n’est pas la mise à jour la plus riche en fonctionnalités que nous ayons vue, mais elle reste convaincante en soi. Quelques caractéristiques notables peuvent être vues ci-dessous:

SharePlay – Cette fonctionnalité n’arrivera pas en septembre, mais est sans doute le nouvel ajout iOS 15 le plus excitant. Comme son nom l’indique, SharePlay permet aux utilisateurs d’écouter des chansons et d’autres médias simultanément. Il fonctionne également sur tous les appareils. Autrement dit, les utilisateurs d’iPhone peuvent profiter de contenu multimédia avec des amis qui se trouvent sur un Mac ou un iPad.

Mises à jour de sécurité sans mise à jour – Si vous souhaitez éviter les mises à jour iOS potentiellement boguées, iOS 15 permettra aux utilisateurs d’installer les mises à jour de sécurité séparément.

Sélection de texte améliorée – La loupe d’agrandissement pour la sélection du curseur de texte revient. Notes d’Apple : vous pouvez « sélectionner exactement le texte que vous voulez avec un curseur amélioré qui agrandit le texte que vous regardez ».

Cartes Apple améliorées – Apple Maps permettra enfin aux utilisateurs de rechercher des itinéraires tout en spécifiant les heures d’arrivée ou de départ souhaitées.

Glisser-déposer entre les applications – Les utilisateurs peuvent faire glisser et déposer des fichiers entre les applications. Par exemple, vous pourrez enfin faire glisser une image de votre application Photos dans un message Mail.

Augmentation temporaire du stockage iCloud lors de la sauvegarde de votre appareil – La sauvegarde de votre appareil sera plus facile que jamais. Si vous manquez de stockage, Apple vous offrira un stockage iCloud illimité pour créer une sauvegarde temporaire lors de la configuration d’un nouvel iPhone.