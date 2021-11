Est-ce qu’obtenir une augmentation de 6% dans un contexte d’inflation n’entraîne pas réellement une baisse de salaire ?

Un employé aide un client du supermarché Presidente à Miami, le 13 avril 2020.

Les travailleurs à travers les États-Unis se demandent comment la hausse de l’inflation pourrait avoir un impact sur leur salaire net.

L’inflation a augmenté plus que prévu. En octobre, les prix à la consommation ont augmenté de 0,9% et ont poussé le gain en glissement annuel à 6,2%, atteignant un sommet en 30 ans, selon les données du Bureau of Labor Statistics des États-Unis.

C’était le deuxième mois consécutif que l’inflation était plus élevée que ce que les économistes prévoyaient.

L’indice des prix à la consommation en septembre a bondi de 0,4% sur le mois et de 5,4% sur l’année. Ce rapport a entraîné une augmentation de 5,9% du coût de la vie pour les personnes bénéficiant de la sécurité sociale, la plus forte augmentation en 40 ans.

Donc, si vous n’obtenez pas d’augmentation de 6,2 % cette année, est-ce techniquement une baisse de salaire ? Pas nécessairement, selon certains experts financiers.

« C’est beaucoup plus nuancé que cela », a déclaré AnnElizabeth Konkel, économiste au Indeed Hiring Lab. « Cela dépend de votre panier de marchandises en tant que consommateur. »

Pas forcément une baisse de salaire

Alors que l’inflation a bondi dans l’ensemble, l’indice des prix à la consommation tient compte d’un éventail de facteurs, dont certains ont contribué plus que d’autres à la hausse des coûts.

« Pour la plupart des gens, les prix des choses qu’ils doivent payer augmentent, mais ces impacts sont assez variés à tous les niveaux », a déclaré Mark Hamrick, analyste économique principal Bankrate.

Les coûts de l’énergie en octobre ont fortement contribué à l’augmentation globale. L’énergie a augmenté de 4,8% par rapport au mois précédent et l’essence a bondi de 6,2%. Les aliments ont augmenté de 0,9 %, tandis que les aliments à la maison ont augmenté de 1 %.

Les augmentations sont encore plus vertigineuses sur l’année. Les prix de l’énergie ont augmenté de 30 % au cours des 12 derniers mois, et l’essence a augmenté de près de 50 % au cours de la même période. Les prix des voitures d’occasion ont augmenté de 2,5 % en octobre, soit plus de 26 % par rapport à il y a un an.

En raison de ces poches d’inflation, la plupart des consommateurs ne verront pas leurs coûts individuels augmenter de 5,4 % dans l’ensemble. Si vous n’envisagez pas d’acheter une voiture, par exemple, ou si vous ne faites pas de trajets qui seraient touchés par la hausse des prix du carburant, vous ne serez pas touché par les zones d’inflation les plus élevées.

« Tout le monde n’a pas pris l’avion ou acheté une voiture d’occasion » l’année dernière, a déclaré Brett Ryan, économiste américain senior à la Deutsche Bank.

« Les données ne racontent pas l’histoire personnelle de chaque personne », a noté Hamrick de Bankrate.

Qui est le plus durement touché par l’inflation

Certes, cela ne veut pas dire que les gens ne ressentent pas l’impact de la hausse des prix sur leur budget.

Et, certaines personnes seront plus durement touchées par l’inflation que d’autres, généralement celles qui ont les revenus les plus faibles et sont donc les plus vulnérables à l’augmentation des prix.

« L’inflation pèse vraiment sur ceux qui se situent au bas de l’échelle des revenus », a déclaré Ryan, ajoutant que les prix de l’énergie finissent par être l’un des plus difficiles à gérer.

Si vous vous rendez au travail en voiture, … c’est problématique lorsque les prix de l’essence augmentent d’un dollar le gallon. Brett Ryan économiste américain senior chez Deutsche Bank

« C’est un domaine où il est plus difficile d’ajuster votre achat rapidement », a-t-il déclaré. « Si vous vous rendez au travail en voiture, vous devez faire le plein d’essence et c’est problématique lorsque les prix de l’essence augmentent d’un dollar le gallon. »

Les entreprises sont également frappées par la hausse des coûts, ce qui peut signifier que les salaires ne suivent pas le rythme de l’inflation cette année. L’augmentation salariale médiane budgétée aux États-Unis pour 2021 est de 3 %, selon les données du Conference Board. Le groupe a également prévu que l’argent pour les augmentations sera également d’environ 3% en 2022.

« Les entreprises qui examinent leurs budgets se rendent compte que [raises] ne répondront probablement pas à l’inflation », a déclaré John Dooney, responsable des ressources humaines à la Society for Human Resources Management. « Mais ce que nous voyons, ce sont davantage de stratégies visant à récompenser vraiment les plus performants. »

Comment demander une augmentation maintenant

Même si vous êtes frappé par des prix plus élevés en raison de l’inflation, les experts ne conseilleraient pas d’utiliser cela comme une raison pour demander une augmentation au travail.

« Je soupçonne que cela entraînerait une dispute compliquée avec un responsable du recrutement parce que quelqu’un dans cette position pourrait se retourner et dire: » nous subissons également des augmentations de prix « », a déclaré Konkel, ajoutant que les gens devraient probablement laisser l’inflation de côté. tout salaire ou soulever des discussions.

Au lieu de cela, prenez le temps d’évaluer et de réfléchir à ce que vous avez accompli dans votre rôle, a-t-elle déclaré. Si vous occupez le poste depuis plus d’un an, avez assumé plus de responsabilités ou avez surpassé d’une autre manière, ce sont toutes des informations à apporter à votre manager ou à apporter à une évaluation des performances, si vous en avez une à la fin de l’année.

Selon Dooney, les plus performants auront probablement plus de facilité à demander plus d’argent, et les entreprises seront peut-être plus disposées à offrir des primes ponctuelles pour récompenser les employés.

De plus, les experts ne recommandent pas aux travailleurs de quitter nécessairement leur emploi s’ils n’obtiennent pas d’augmentations qui compensent l’inflation en ce moment. Les économistes ne s’attendent pas à ce que la volatilité actuelle soit persistante et prévoient que les prix se stabiliseront à mesure que l’économie continue de se redresser.

« Je m’attends à ce que ces choses se règlent d’elles-mêmes », a déclaré Konkel.

