Est-ce qu’un commerce Big John Wall se prépare entre Rockets, Knicks?

L’entraîneur-chef des New York Knicks, Tom Thibodeau, a fait le choix audacieux cette semaine de retirer définitivement Kemba Walker de la rotation de l’équipe.

« C’est une décision difficile à prendre, mais vous devez toujours faire ce que vous pensez être le mieux pour l’équipe », a-t-il déclaré lundi.

«Je considère Kemba comme un partant, et il serait donc difficile de jouer trois petits gardes ensemble. J’y ai prêté attention et j’ai un grand respect pour qui est Kemba en tant que personne et tout ce qu’il a accompli dans cette ligue. Mais je dois faire ce que je pense être le mieux pour l’équipe.

Walker a signé avec les Knicks l’été dernier pour un contrat de 20 millions de dollars sur deux ans. Jusqu’à présent cette année, il a enregistré en moyenne 11,1 points, 3,1 passes décisives et 2,6 rebonds par match. Son banc est devenu presque inévitable après avoir récolté en moyenne 10 points par match avec 39% de tirs sur le terrain et 29% de tirs au-delà de l’arc en novembre.

Naturellement, les Knicks cherchent maintenant à s’occuper de Walker.

Selon A. Sherrod Blakely du Bleacher Report, New York pourrait avoir un partenaire commercial disposé dans les Houston Rockets.

« Une source proche des Knicks a indiqué que New York pourrait également avoir un partenaire commercial potentiel dans les Houston Rockets, qui sont impatients de déplacer John Wall », a-t-il écrit.

Les problèmes de Wall avec les Rockets sont de notoriété publique. Il veut retourner à l’action ; ils veulent l’échanger ailleurs. En attendant, il veut jouer – mais un désaccord majeur l’a empêché de se produire. Il y a trois prétendants sérieux à ses services s’il est racheté, mais personne ne fait la queue pour céder des actifs commerciaux pour lui.

Cela pourrait être un rare gagnant-gagnant pour les deux parties. Wall pourrait avoir une nouvelle vie à New York et Walker pourrait offrir un leadership vétéran à Houston dans une équipe sans attentes.

Cela arrivera-t-il ? Le temps nous le dira. Devrait-il? Absolument.

