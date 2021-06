Est-ce qu’un million de petites choses laissera vraiment Sophie résoudre son traumatisme d’agression dans la finale de la saison 3?

Attention: spoilers à venir pour l’épisode 16 de Un million de petites choses Saison 3, appelé « Personne n’est à blâmer.”

La finale de la saison 3 de Un million de petites choses est dans moins d’une semaine, et les fans peuvent être sûrs que la série va clôturer la troisième saison avec des développements assez importants. ABC diffusera la finale sous la forme d’un événement de deux heures le 9 juin et les deux parties présenteront Sophie dans ses efforts pour résoudre le traumatisme de son agression sexuelle aux mains de son professeur de musique. Sa décision de signaler Peter dans “Personne n’est à blâmer” était sans aucun doute courageuse, mais la description de l’épisode et la promo de la finale n’indiquent certainement pas qu’elle aura du mal à poursuivre la justice.