Est-ce qu’une cinquième fois le charme sur accro au mariage?

Vous savez ce qu’ils disent : si au début vous ne réussissez pas, essayez, essayez, essayez et réessayez.

Une future mariée a l’homme, le bébé… et beaucoup de pratique pour dire « Oui ». Dans un aperçu exclusif de la première de la série très attendue de TLC’s Addicted to Marriage, diffusée le mardi 16 novembre, les fans sont présentés à Amy, qui a un secret.

Alors que sa vie avec son petit ami Géno peut sembler parfait, Amy révèle aux téléspectateurs qu’elle lui a caché son passé. « Geno avait toutes les qualités que je recherchais », explique Amy dans le clip. « Dès que nous avons commencé à sortir ensemble, nous avons emménagé ensemble dans les six mois. Nous avons fini par tomber enceinte dans les huit mois. C’était rapide et furieux. »

Elle a poursuivi: « Je suis extrêmement, profondément amoureuse de Geno. Mais vous sortez et dites à quelqu’un: » Hé, je me suis marié quatre fois « , c’est un énorme drapeau rouge. Alors je n’ai pas dit à Geno parce que j’étais tellement nerveux. J’ai juste l’impression que c’est une chose folle de dire à quelqu’un lors de votre première rencontre, ou honnêtement pour moi, un an, deux ans. Maintenant, cela fait plus de trois ans dans cette relation, et je n’avais toujours pas partagé mon passé avec lui. Je lui mentais.