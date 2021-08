16/08/2021

Dans le monde du sport, la somme des talents ne se traduit pas toujours par des titres. En NBA, sans aller plus loin, nous avons vu combien de grands joueurs ont rejoint leur carrière à la recherche de titres et cela ne s’est presque jamais bien passé. Demandez à Karl Malone et Gary Payton quand, en 2004, ils ont décidé de rejoindre les Lakers pour tenter de gagner une bague pour leur illustre carrière et comment les Detroit Pistons les ont arrêtés dans une finale inoubliable.

Le Paris Saint Germain a atteint la finale de la Ligue des champions en 2019, en 2020 ils sont restés en demi-finales et le cheikh ne semble pas très content d’attendre son tour. Dans son cas, le dicton selon lequel « le lanceur va tellement à la source qu’il finira par casser » n’entre pas dans ses plans. Mais, on se pose tous une question : est-ce un échec si le PSG ne remporte pas la Ligue des champions ?

A première vue la réponse est simple, vous avez Neymar, Mbappé, Di María, Verratti ou Marquinhos – les meilleurs dans leur position au monde – et vous ajoutez Messi, Ramos, Donnarumma, Achraf et Wijnaldum. Il devrait être presque impossible de perdre cette Ligue des champions, mais dans les bureaux du Parque de los Príncipes, la patience – comme on a pu le voir dans le cas de Tuchel – n’est pas la caractéristique la plus profondément enracinée. Les Parisiens ont tout à gagner, mais les résultats n’arriveront pas tout de suite car dans chaque équipe réformée il y a une période d’adaptation, parfois plus longue et d’autres fois plus courte.

N’oublions pas non plus que Messi et Sergio Ramos sont deux joueurs vétérans qui peuvent être limités par des blessures et qui connaissent suffisamment leur corps pour penser qu’avril et mai devraient être les mois où ils tombent en panne. Expliquer cela à un cheikh qui a de l’argent pour punir et qui joue au court-termisme ne sera une tâche facile pour personne. Après avoir perdu la dernière Ligue 1 contre Lille, la plaque d’immatriculation de Pochettino a été prise et ils savent déjà ce qui se passera s’il y a quelques crevaisons contre Nantes ou Reims en service.

Luttes intestines

N’oublions pas que réunir autant de stars peut générer des décalages dans la garde-robe. Le nom de celui qui a tiré les tirs au but entre Cavani et Neymar était déjà un thème assez récurrent il y a quelques saisons. Dans ce cas on peut distinguer qu’il y aura un minimum de deux familles avec celle hispanophone avec Messi, Ramos et Neymar d’une part et la francophone avec Mbappé, Kimpembe ou Kurzawa d’autre part. Que personne ne s’étonne que des problèmes puissent également survenir ici. Nous pensons que Messi et Neymar sauront comment mener à bien le projet, mais Mbappé aidera ou tentera de se retourner contre nous. On sait déjà que la volonté du club est qu’il ne sorte pas, même si sa volonté semble totalement différente. Cela aiderait-il le PSG à remporter la Ligue des champions si, à mi-saison, il était annoncé qu’il avait signé gratuitement pour le Real Madrid ? Beaucoup de doutes et aucune certitude. Le PSG a les outils pour gagner, mais il a aussi beaucoup de travail devant lui.