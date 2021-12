Est-ce un jour férié aujourd’hui ? Les magasins sont-ils ouverts les 27 et 28 décembre ?

Le jour de Noël étant un samedi cette année, qu’est-ce que cela signifie pour le jour férié qui l’accompagne habituellement ? (Photo : .)

Que vous fêtiez ou non, quelque chose que beaucoup de gens attendent avec impatience pendant la période de Noël est la perspective des jours fériés.

Certes, de nombreuses personnes doivent encore travailler, et cela peut signifier des livraisons et des commandes postales retardées et des heures d’ouverture limitées – mais cela peut également être une excuse pour se détendre et ralentir.

Cependant, avec le jour de Noël et le lendemain de Noël tombant le samedi et le dimanche de cette année, il y a des questions quant à savoir si les jours de semaine qui suivront seront tous les systèmes disparaissent, ou si les jours de repos se prolongent.

Alors, les 27 et 28 décembre sont-ils fériés ?

Est-ce qu’aujourd’hui est un jour férié ?

Appelez-nous les porteurs de bonnes nouvelles – car nous sommes heureux de dire qu’aujourd’hui, le lundi 27 décembre est en effet un jour férié dans tout le Royaume-Uni.

C’est un substitut à ce qui aurait été le jour férié du jour de Noël.

Et si les jours de sommeil supplémentaires sont votre truc, vous avez de la chance – le mardi 28 décembre est également un jour férié, remplaçant ce qui se serait passé si le lendemain de Noël était tombé un jour de semaine.

Pas de travail? Pourquoi ne pas rattraper son retard sur quelques zzz bien mérités ? (Photo : .)

C’est quand le prochain jour férié ?

Heureusement, vous n’avez pas à attendre trop longtemps pour votre prochaine dose de bonté BH – la prochaine est le lundi 3 janvier. Étant donné que le jour de l’An (1er janvier) tombe le samedi, le « jour de congé » qui l’accompagne tombe le jour de la semaine suivant, c’est-à-dire le lundi.

Les magasins sont-ils ouverts aujourd’hui ?

Bien qu’aujourd’hui soit souvent appelé « jour de Noël (observé) » en matière de commerce, de nombreux supermarchés et magasins de détail seront ouverts aujourd’hui, certains fonctionnant avec des heures d’ouverture différentes. La maison normale pour les services tels que la Poste ne pourra reprendre que mercredi 29 décembre.

Légende : PHOTO DE DOSSIER : des acheteurs regardent du pain dans un supermarché Sainsbury’s, au milieu de l’épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19), à Londres, Grande-Bretagne, le 12 janvier 2021. REUTERS/Henry Nicholls/Photographe de dossier : Henry Nicholls Fournisseur : REUTERS Source : X06612 (Photo : REUTERS)

Quels sont les jours fériés prévus pour 2022 ?

En Angleterre et au Pays de Galles, les jours fériés prévus sont les suivants :

Lundi 3 janvier (remplacement du Nouvel An) Vendredi 15 avril (Vendredi Saint) Lundi 18 avril (Lundi de Pâques) Lundi 2 mai (jour férié de début mai) Jeudi 2 juin (jour férié de printemps) Vendredi 3 juin (jour férié du Jubilé Platine) Lundi 29 août (jour férié d’été) Lundi 26 décembre (Boxing Day) Mardi 27 décembre (substitut de Noël)

En Ecosse, les jours fériés pour 2022 sont :

Lundi 3 janvier (remplacement du Nouvel An) Mardi 4 janvier (remplacement du 2 janvier) Vendredi 15 avril (Vendredi Saint) Lundi 2 mai (jour férié de début mai) Jeudi 2 juin (jour férié de printemps) Vendredi 3 juin (jour férié du Jubilé de Platine) Lundi 1er août (jour férié d’été) Mercredi 1er novembre (St Andrew’s Day) Lundi 26 décembre (Boxing Day) Mardi 27 décembre (substitut de Noël)

Et si en Irlande du Nord, vos congés en semaine programmés l’année prochaine ressemblent à ceci :

Lundi 3 janvier (remplacement du jour de l’an)

Jeudi 17 mars (Saint Patrick)

Vendredi 15 avril (Vendredi Saint)

Lundi 18 avril (lundi de Pâques)

Lundi 2 mai (jour férié de début mai)

Jeudi 2 juin (jour férié de printemps)

Vendredi 3 juin (jour férié du Jubilé Platine)

Mardi 12 juillet (Bataille de la Boyne)

Lundi 29 août (jour férié d’été)

Lundi 26 décembre (Boxing Day)

Mardi 27 décembre (remplacement de Noël)



