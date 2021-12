Est-ce un rival du Galaxy Z Flip ?

TL;DR

Huawei a annoncé que le P50 Pocket arrivera le 23 décembre. Des fuites récentes indiquent qu’un clapet pliable est en préparation.

Huawei a lancé la série P50 en Chine plus tôt cette année, proposant le P50 standard et le P50 Pro. Mais il s’avère que la société a un nouvel ajout à la série P50 qui sera révélé la semaine prochaine.

Huawei a confirmé aujourd’hui sur les réseaux sociaux qu’il organisera un événement le 23 décembre pour le Huawei P50 Pocket, qui se déroulera à 8h30 CET (2h30 HE). Il a ajouté que l’appareil est « compact mais puissant ». Vous pouvez voir la capture d’écran du tweet ci-dessous.

Tout cela nous amène à nous demander ce que Huawei pourrait avoir dans sa manche pour la semaine prochaine. Le nom suggère que nous examinons soit un produit phare compact semblable à l’Asus Zenfone 8, soit un modèle pliable de style Galaxy Z Flip – l’image sur l’affiche de l’événement nous fait penser qu’il pourrait s’agir de ce dernier.

Des rumeurs concernant un soi-disant Mate V pliable à clapet circulent également depuis un certain temps. Plus récemment, des images publiées par les pronostiqueurs Digital Chat Station et Rodent950 suggèrent que le téléphone aura deux découpes circulaires. On pense qu’une découpe sera un boîtier de caméra de style P50 tandis que l’autre pourrait être pour un écran de couverture.

Tout sera révélé la semaine prochaine, même si une chose est sûre, il n’aura pas le soutien de Google en raison de l’interdiction commerciale en cours aux États-Unis. Néanmoins, nous pensions que le Mate X2 était un produit fantastique d’un point de vue matériel, nous avons donc de grands espoirs pour le Huawei P50 Pocket à cet égard.

