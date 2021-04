Est-ce une merveille que Covid se développe?

Dans le cas d’une flambée des infections, comme maintenant, il n’est guère surprenant que les gouvernements locaux envisagent des verrouillages.

Il ne fait aucun doute que le comportement imprudent d’une nation fatiguée par les covides – cela fait plus d’un an depuis le premier verrouillage – ainsi que les souches plus virulentes du Royaume-Uni et de l’Afrique du Sud qui sont maintenant dans le pays ont joué un grand rôle dans le augmentation actuelle des cas de Covid-19. Ce qui est plus inquiétant, cependant, c’est la façon dont les politiques médiocres du gouvernement central et de divers États contribuent au désordre actuel.

En effet, il est possible que, alors que les cas actuels franchissent le sommet antérieur de 98000 nouveaux cas le 17 septembre, il y aura plus de verrouillages locaux et cela, à son tour, garantira que le léger mouvement vers la normalité déraillera à nouveau et des millions continueront à rester au chômage.

Les premiers verrouillages, imposés par le centre, ont eu un impact brutal sur les moyens de subsistance, mais étaient peut-être inévitables. Personne ne savait que ce à quoi ils avaient affaire – à un certain niveau, nous ne le faisons toujours pas – et s’il est maintenant facile de souligner que l’Inde a eu beaucoup moins de décès que d’autres pays, le fait est que les décès augmentaient dans les deux Italie et États-Unis. Le taux de létalité en Italie était de 9,3% le jour où le couvre-feu de Janata a été demandé en mars de l’année dernière, et un total de 2,8 millions de personnes sont mortes de Covid jusqu’à présent, dont 5,5 lakh aux États-Unis seulement.

Le taux de létalité peut être de 1,3% pour l’ensemble de l’Inde, mais pour des villes comme Mumbai, il est assez élevé de 2,8%. Et les choses vont si mal que les hôpitaux de la ville manquent de capacités critiques. En six jours seulement du 26 mars au 1er avril, la disponibilité des lits aux soins intensifs est passée de 527 à 263 dans les hôpitaux publics et privés, et de 271 à 141 dans le cas des lits de ventilation.

La vitesse à laquelle l’Inde sera en mesure de faire face à la flambée actuelle n’est pas claire – certains virologues disent que le pic actuel pourrait être dépassé à la mi-avril – mais il faudra du temps pour ramener la machine d’État fatiguée là où elle était auparavant. Pour citer un chiffre dans le cas de Mumbai, lorsque la ville comptait 20 209 cas actifs le 23 mai de l’année dernière, elle avait 2 614 bâtiments qui ont été scellés; aujourd’hui, avec 55 005 cas actifs, la ville compte 657 bâtiments qui sont scellés. Une partie de cela, bien sûr, est le résultat d’une meilleure gestion de Covid, y compris la création de centres d’isolement pour les personnes infectées.

Pire encore, même s’il était toujours clair que l’Inde devait intensifier considérablement les tests, il s’agissait d’une première victime. En effet, alors que des villes comme Mumbai ont intensifié leurs tests, une fois que vous avez normalisé cela par la taille de sa population, il s’avère que les tests de la ville représentent moins de la moitié de ceux de Delhi et de Bengaluru. Ironiquement, le tableau de bord de la ville explique comment «Mumbai est l’une des principales villes en tests par million par rapport aux autres villes»; c’était peut-être vrai il y a un an, mais c’est loin d’être le cas aujourd’hui. En effet, le Maharashtra, qui représente plus de la moitié des cas quotidiens du pays, teste également moins – sur une base de population par habitant – que le Gujarat, le Kerala et le Tamil Nadu.

Ce qui aggrave les choses, c’est la forte proportion de tests antigéniques rapides (RAT) qui sont utilisés encore aujourd’hui. Il est bien connu que les tests RAT sont inefficaces par rapport à la RT-PCR traditionnelle – les tests RAT de Mumbai montrent une positivité de 9% contre 34% pour la RT-PCR – donc lorsque la moitié des tests quotidiens sont RAT, cela garantit un grand nombre des personnes infectées ne sont pas détectées et sont libres de se déplacer et d’infecter d’autres personnes. Cela est connu depuis près d’un an maintenant, mais la plupart des États continuent d’utiliser un RAT élevé. Seulement 15% des tests Telangana sont actuellement RT-PCR, 20% pour Odisha, 36% pour Kerala etc. dans les tests à au moins 70% – aurait-il pu leur apporter une aide financière?

Contrairement aux premiers jours de la pandémie, le monde – et l’Inde – ont maintenant des vaccins pour réduire l’intensité et se propager. Pourtant, avec le gouvernement qui contrôle très étroitement qui peut se faire vacciner et un contrôle encore plus strict des prix, la vaccination en Inde reste extrêmement lente. Des décennies de conséquences désastreuses du contrôle des prix dans le secteur pharmaceutique, semble-t-il, n’ont rien appris au gouvernement; ainsi, même si le secteur privé est impliqué dans la vaccination des personnes, ce n’est pas un participant enthousiaste et, par conséquent, le dernier pic de l’Inde est de 4 millions de vaccinations par jour. À ce rythme, vacciner ne serait-ce que la moitié de la population prendra plus de 300 jours. Dans le cas d’une flambée des infections, comme maintenant, il n’est guère surprenant que les gouvernements locaux envisagent des verrouillages.

