EST Gee publie une nouvelle mixtape et laisse tomber la vidéo « Price Tag »

EST Gee a dévoilé sa nouvelle mixtape très attendue, Bigger Than Life Or Death, via CMG/Warlike/Interscope avec un tout nouveau clip pour “Price Tag”.

Le visuel vibrant de “Price Tag” est un hymne d’été qui fait du bien et qui parle fort, produit par ForeveRolling. Dans la vidéo réalisée par Diesel Films, il montre Gee entouré de belles femmes tout en vibrant sur la piste à haute énergie.

Bigger Than Life Or Death regorge de collaborations de stars de petit bébé, Future, Yo Gotti, Young Thug, Lil Durk, 42 ​​Dugg, Rylo Rodriguez et Pooh Shiesty. La bande de 15 pistes s’ouvre sur la chanson parlante “Riata Dada”, elle comprend également des singles précédemment sortis “Bigger Than Life Or Death”, que UPROXX a loué en disant “Louisville, Kentucky parvenu EST Gee a été préparé à souffler” tandis que Le FADER l’a nommé l’une des « 10 chansons dont vous avez besoin dans votre vie cette semaine », « Capitol 1 », que Billboard a répertorié comme l’un de leurs « nouveaux choix R&B/Hip-Hop de la semaine » et conclut avec « Lick Back ”, qui compte actuellement plus de 11 millions de vues.

Avant la sortie de Bigger Than Life Or Death, Audiomack a présenté Gee comme son artiste “#UpNow” où il a orné la couverture de leur UpNow Playlist et a été mis en évidence autour d’initiatives de marketing et de playlist supplémentaires. Il s’est également associé à eux pour organiser une soirée d’écoute réussie où les médias ont pu écouter le projet à l’avance et ont vendu un concert spécial à Irving Plaza le 21 juillet, pour célébrer la sortie du projet.

Une grande année pour le rappeur montant, Gee a également écrasé le Rolling Stone Breakthrough 25 au n ° 1, pendant ce temps, sa mixtape bourdonnante, I Still Don’t Feel Nun, a culminé au n ° 1 du Billboard Heatseeker Albums Chart et vient de revenir à N°2. Cet été Gee poursuit son ascension en se produisant dans plusieurs festivals dont Rolling Loud : New York, Miami et Los Angeles, aussi bien que Fabriqué en Amérique.

Achetez ou diffusez Plus grand que la vie ou la mort.