EST Gee sort une nouvelle vidéo passionnante pour ‘Riata Dada’

EST Gee a dévoilé son clip pour “Riata Dada”, qui arrive juste dans la foulée de la nouvelle mixtape de l’artiste hip-hop – Bigger Than Life Or Death – qui a fait ses débuts à la première place du classement All Genre d’Apple.

Dans le visuel réalisé par Diesel Films, Gee s’entoure de bonne compagnie et se retrouve à vivre pleinement. La vidéo comprend également des apparitions de l’équipe CMG – y compris le grand patron Yo Gotti et l’étoile montante 42 Dugg – alors qu’ils célèbrent comment tout le travail acharné a finalement porté ses fruits.

Plus récemment, Gee a fait ses débuts dans un grand festival à Rouler fort : Miami, où il a interprété plusieurs chansons de Bigger Than Life Or Death et aux côtés de son coéquipier 42 Dugg. Il devrait également se produire à Rouler fort : New York et Rouler fort : Californie aussi bien que Fabriqué en Amérique.

Gee rejoindra certains des plus grands noms de la musique lors de l’événement de deux jours organisé par Jay-Z et produit par Roc Nation. Justin Bieber et petit bébé sont sur le point de faire la une du festival du week-end de la fête du Travail. Parmi les autres artistes qui se produiront, citons Doja Cat, Megan Thee Stallion Roddy Ricch, Bobby Shmurda, Baby Keem, Lil Durk, A$AP Ferg, Sac d’argent Yo, Freddie Gibbs, Tinashe, Morray, 42 Dugg, et plus encore.

Bigger Than Life Or Death marque les débuts de Gee sur le label et le projet regorge de collaborations de stars de Lil Baby, Future, Yo Gotti, Young Thug, Lil Durk, 42 ​​Dugg, Rylo Rodriguez et Pooh Shiesty.

La mixtape a ensuite été acclamée par plusieurs médias, dont XXL, OkayPlayer, Brooklyn Vegan, Complex, Fader et plus encore. Il a également reçu des critiques élogieuses de VIBE qui a affirmé: “… le natif de Louisville brille lors de cette sortie, ainsi que l’intégralité de son nouveau projet.” Stereogum a ajouté: “Même avec toutes ces grandes stars sur l’album… Bigger Than Life Or Death ne perd jamais son sens de la personnalité.” Ce mois-ci, Gee a également été reconnu par Billboard qui l’a couronné “Rookie R&B/Hip-Hop du mois de juillet”.

Achetez ou diffusez Plus grand que la vie ou la mort.