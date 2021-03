Est-il certain qu’il y aura des élections à Madrid?

La date du 4 mai, lorsque les élections prévues pour Isabel Díaz Ayuso auront lieu à Madrid, est dans l’attente d’un éventuel appel, et l’Assemblée qui quitte les urnes n’aura qu’un mandat de deux ans.

Est-il certain qu’il y aura des élections le 4-M?

Pas encore, car la résolution émise dimanche par le TSJM fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Ce serait le Bureau de l’Assemblée qui aurait le droit de faire appel, ce qui implique que le PSOE et les Cs devraient y consentir, ce qui ajoute quatre représentants dans le corps par les trois de PP et Vox.

Étant mardi, les écoles voteront-elles?

Le fait que, pour la première fois depuis 1987, les élections régionales ne se tiendront pas un dimanche complique les aspects organisationnels du processus. Le porte-parole de la Communauté de Madrid, Enrique Ossorio, a assuré qu’il appartient aux « autorités électorales » de décider « où se déroulent les élections et où sont installés les bureaux de vote ». « A partir du fait que c’est dans les centres éducatifs, ce qui est évidemment la chose la plus normale », a déclaré Ossorio, « ce jour-là, il ne peut évidemment pas y avoir de cours en présentiel ».

Alors, le jour ne sera pas l’école?

Ce n’est pas décidé, bien que cette possibilité soit possible. Selon Ossorio, « le ministère de l’Éducation a fait de grands progrès dans les cours à distance en raison de la pandémie, mais nous devons aussi sauver le droit de vote des enseignants et des personnes qui travaillent dans les centres », donc l’une des options est de déclarer non scolaire ce jour-là.

L’Assemblée sortira-t-elle des urnes depuis quatre ans?

Non. Le Statut d’Autonomie de la Communauté de Madrid stipule qu’en cas d’avance électorale, « la nouvelle Chambre résultant de l’appel électoral aura un mandat limité pour la durée naturelle de la législature d’origine ». En d’autres termes, les élections à l’Assemblée de Madrid seront à nouveau déclenchées en 2023.

Quel est le calendrier électoral?

La campagne électorale durera 15 jours, commençant à 00h00 le dimanche 18 avril et se terminant à 00h00 le lundi 3 mai. Le 3ème jour – qui est aussi un jour férié régional car le jour férié du 2 mai, qui tombe un dimanche, est déplacé – la journée de réflexion aura lieu, et les élections auront lieu le 4. La session constitutive de la nouvelle Assemblée de Madrid aura lieu le 8 mai.

Comment fonctionne le système électoral?

Lors de ces élections, le peuple madrilène élira 136 députés, soit quatre de plus qu’en 2019 en raison de l’augmentation de la population. Le système électoral à Madrid fonctionne de manière très proportionnelle, de sorte que les formations obtiennent un pourcentage de sièges très proche de leur pourcentage réel de voix. Bien sûr: pour être représentés, les partis doivent obtenir plus de 5% des voix. Lors des précédentes élections, Unidas Podemos était sur le point d’être exclu de l’Assemblée car il avait obtenu 5,6%.