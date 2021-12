Est-il dangereux de vacciner les enfants contre le Covid ? Tout ce qui est connu

15/12/2021 à 15h37 CET

Olga Pereda

Une fois que les adultes et les adolescents (à partir de 12 ans) ont été immunisés, l’Agence européenne des médicaments il y a quelques jours a autorisé l’utilisation du sérum des laboratoires Pfizer / BioNTech dans la tranche d’âge de 5 à 11 ans, quelque chose qui est déjà fait dans d’autres pays, comme les États-Unis et Israël.

La campagne de vaccination des enfants en Espagne -volontaire, comme tous- commencera une fois qu’elle sera approuvée par le commission de la santé publique. En tout cas, ce ne sera pas avant la deuxième quinzaine de décembre, date à laquelle les sérums seront disponibles. Compte tenu du fait que les enfants sont les moins touchés par la maladie, de nombreux parents ils se demandent s’ils doivent ou non vacciner à ses enfants. Les spécialistes rappellent que Les vaccins sont sûrs et efficaces, et leur injection est recommandée, mais pas urgente.

Pourquoi est-il si important de vacciner les enfants puisqu’ils développent à peine des symptômes s’ils souffrent de la maladie ?

« Ce n’est guère une nuance importante & rdquor;, répond le pédiatre et épidémiologiste Quique Bassat, qui rappelle que la situation actuelle – avec une incidence cumulée qui dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants – n’est pas celle de septembre, où les chiffres généraux étaient meilleurs. « Les infections ont explosé chez les mineurs, qui sont les protagonistes de la sixième vague, et il y a des épidémies importantes dans les écoles. Il n’est toujours pas urgent de vacciner les enfants, mais c’est nécessaire si l’on veut contenir l’augmentation de la transmission communautaire. Il faut agir maintenant & rdquor ;, conclut-il. Roi Piñeiro, chef de service de pédiatrie à l’hôpital universitaire de Villalba (Madrid), précise que plus qu’important, la vaccination des enfants est « Recommandable & rdquor;. Et c’est pour plusieurs raisons. Parmi eux, « le droit à la protection individuelle, faire progresser l’immunité de groupe, diminuer la circulation du virus et l’apparition de nouvelles variantes & rdquor ;.

Qu’est-ce que je risque si je ne l’immunise pas ?

Depuis le début de la pandémie, en Espagne, il y a eu 6 000 hospitalisations d’enfants, avec 300 admissions en ucis et 37 décès (la moitié, moins de 10 ans). « Il y a des maladies contre lesquelles nous vaccinons qui ont des chiffres similaires & rdquor;, Apostille Piñeiro. Sur le plan individuel, un parent qui choisit de ne pas vacciner son enfant fait face à un Faible risque. Une autre chose est au niveau collectif. Le docteur Toni Soriano, de l’Unité des Maladies Infectieuses et Immunodéficiences Pédiatriques de Vall d’HebronN’oubliez pas que même si la maladie n’affecte pas particulièrement les plus petits, il n’y a pas de risque zéro. « C’est très rare, mais le patient peut souffrir d’une maladie inflammatoire multisystémique, & rdquor ;, explique-t-il. Un autre aspect qui devrait également nous préoccuper est, selon les docteurs Soriano et Bassat, la covid persistant (moins fréquent que chez les adultes).

Pour quels types d’enfants n’est-il pas recommandé ?

Il n’y a pas de profil mineur pour ceux qui ne sont pas recommandés. « Surtout c’est le cas pour ceux qui souffrent de certaines maladies, comme le cancer », répond Bassat. Les parents d’enfants souffrant d’allergies alimentaires devraient avoir l’esprit tranquille. Piñeiro explique que les contre-indications ne sont pas différentes de celles qui existent dans d’autres groupes d’âge: allergie sévère à l’un des composants du vaccin (qui peut être consulté sur le site vaccinacovid.gob.es). Le médecin précise que la vaccination Il n’est pas recommandé s’il y a confirmation d’avoir récemment passé la maladie, bien qu’après un certain temps, ils puissent encore le recevoir.

Vont-ils recevoir la même dose que les adultes ?

Non. Ils seront inoculés avec troisième partie. La dose adulte est de 30 microgrammes tandis que celle des enfants est de 10 microgrammes, explique Soriano. Ce qui n’est pas encore décidé, c’est s’ils recevront deux doses, comme les adultes.

Est-ce que ce sera le même montant pour les 5 ans et les 11 ans ?

Oui. « C’est la dose qui a été utilisée dans les essais cliniques et qui a montré immunogénicité, sécurité et efficacité& rdquor;, commente Piñeiro. « La vaccination se fait par tranches d’âge. Il n’y a pas de dosages différents pour chaque année & rdquor;, ajoute Bassat.

N’est-il pas plus important de vacciner l’ensemble de la population africaine ?

Le Dr Soriano rappelle qu’avant de vacciner en urgence les enfants, il faut se concentrer sur la population la plus vulnérable (les plus de 60 ans) et sur les vision globale de la pandémie. « Nous devons avoir la volonté que les sérums atteignent tous les pays, y compris ceux qui ont peu de ressources. Jusqu’à ce que nous atteignions cet objectif, de nouvelles variantes continueront d’émerger. Il faut penser globalement, c’est le seul moyen de contrôler la pandémie & rdquor ;.

Est-il sécuritaire de les vacciner?

La réponse de la communauté scientifique est unanime : absolument. « Les analyses cliniques ont été très strictes et lentes. Si tout est fait à la loupe, ceux-ci encore plus. Des millions d’enfants ont déjà été vaccinés au Canada, aux États-Unis et en Israël & rdquor;, explique Bassat. « La l’efficacité du vaccin est de 90,7 %& rdquor;, ajoute Soriano, qui se souvient que les sérums ne protègent pas autant contre l’infection (vous pouvez toujours l’obtenir) mais ils protègent contre ses effets indésirables. La même chose qu’avec les adultes.

Quels effets secondaires peuvent-ils avoir ?

Inflammation et rougeur au niveau de la piqûre, rappelle Soriano, qui insiste sur le fait que les essais n’ont pas trouvé d’effets indésirables significatifs à moyen terme. Piñeiro ajoute que les cas de myocardite, un effet secondaire non détecté dans les essais. « La fréquence de cette complication a été de 1 à 5 cas pour 100 000 vaccinés. Même en considérant cela, la balance bénéfice/risque est clairement favorable chez les adolescents car la myocardite est plus fréquente et plus sévère après infection par civid qu’après vaccination & rdquor ;, conclut-il après avoir rappelé qu’avec les vaccins, le risque zéro n’existe pas non plus.

S’il ne va pas bien, que dois-je faire ?

Face à un certain inconfort, les médicaments habituels de l’enfant (Dalsy ou Apiretal) pourraient être administrés. Si les symptômes persistent, il est préférable de contacter votre pédiatre.