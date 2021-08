Est-il illégal pour Ronald Acuña Jr. de montrer son argent à travers une vidéo ? (Opinion)

in

Nous allons analyser à travers cet article de opinion, Oui c’est illégal Que le voltigeur vedette des Braves d’Atlanta Ronald Acuña Jr. montre ton de l’argent à travers un vidéo, comment il a été mis en ligne récemment.

Comme on le sait déjà, le créole s’est manifesté sur les réseaux sociaux dans un vidéo où il est allé dans un véhicule et a montré une grosse somme d’argent en dollars, indiquant clairement qu’il en a beaucoup, ce qui a provoqué différentes réactions sur les réseaux sociaux, où dans quelques-uns ils ont rejeté le fait et sont venus le comparer au défunt Cubain le lanceur José Fernández , qui a perdu la vie dans un accident de bateau.

Les différents rapports du sujet peuvent être consultés à travers les différents liens :

Est-il illégal pour Acuña Jr. de montrer son argent en vidéo ?

La réponse à cette question est non, pour la simple raison que le Vénézuélien est un joueur qui a un contrat de millionnaire dans les Ligues majeures, ce montant qui peut apparaître dans la vidéo est présumé être le sien.

Ce n’est pas un crime d’avoir de l’argent et de le montrer s’il a été gagné légalement, comme le justifie le contrat du Vénézuélien avec les Braves de 100 millions de dollars.

Maintenant, le cas serait différent si nous parlions d’un agent public, même s’il s’agit d’anciens joueurs, comment ils se sont produits dans certains cas où ils entrent en politique, là s’ils devaient clarifier publiquement d’où ils ont obtenu cet argent.

Avec ça je ne veux pas dire que ce qu’il a fait est bien fait ou pas Ronald dans ce vidéo, mais c’est simplement son droit, car à notre connaissance, il n’y a aucune plainte contre lui qu’il a commis un crime lié à l’argent.

D’un autre côté, il y a une justification légale car il a ce montant comme le contrat dont il bénéficie avec les Braves, où il gagne clairement un salaire bien supérieur au montant qui a été vu dans la vidéo pré-nommée.

Maintenant, ce que le Vénézuélien doit faire, c’est avoir un groupe de professionnels qui le guident sur l’utilisation de cet argent, car aux États-Unis il y a des impôts et ils doivent être payés.

Ronald Il est très jeune et j’insiste, il ne s’agit pas seulement de mûrir, mais il doit savoir s’entourer des bonnes personnes qui sachent le guider dans la bonne utilisation de son argent, pour qu’il n’en soit pas la victime d’une arnaque, d’une fraude, qu’ils ne vont pas l’impliquer dans des activités illégales sans le savoir pour leur donner un exemple.

L’état d’esprit de Acuna Jr. Il s’agit de récupérer pour revenir sur le terrain de jeu, mais j’insiste, la maturation doit venir, mais pour le moment mettez-vous entre les mains de personnes qui sauront vous conseiller et orienter l’utilisation légale de vos actifs.